'또 한국 선수 괴롭히나' 트레이드 영입 강력 주장, "270억짜리 실책" 김하성 위험하다

김하성AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "오토 로페스는 애틀랜타의 완벽한 타깃이다."

마이애미 말린스 유격수 오토 로페스가 또 한국 선수를 괴롭힐까. 최근 마이애미 구단이 로페스를 트레이드할 의향이 있다고 밝히면서 유격수 보강이 필요한 팀들이 들썩이고 있다.

미국 매체 '브레이브스컨트리'는 29일(이하 한국시각) '애틀랜타 브레이브스는 더 이상 유격수 돌려막기를 계속할 수 없다. 2022년 시즌을 끝으로 댄스비 스완슨이 팀을 떠난 이후 누구도 주전 유격수로 정착하지 못하고 있다. 올해만 김하성과 호르헤 마테오를 비롯해 선수 4명이 유격수로 최소 38경기 이상 뛰었다. 이제는 유틸리티로 버티는 것을 멈추고 확실한 해결책을 찾아 나서야 할 때'라고 주장했다.

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매체는 로페스를 트레이드로 영입하는 게 최선이라고 바라봤다.

로페스는 올 시즌 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 타격왕 경쟁에 뛰어들었을 때 지독하게 1위 도약을 막았던 선수다. 이정후는 6월까지 타율 3할1푼6리를 기록할 정도로 페이스가 좋았다. 그런데도 로페스의 벽에 막혀 잠시라도 1위로 올라설 기회가 좀처럼 찾아오지 않았다.

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이정후의 기세가 먼저 꺾였다. 7월 중순부터 급격히 페이스가 떨어져 결국 타율 2할7푼6리로 시즌을 마감했다. 메이저리그 데뷔 3년차 커리어하이였지만, 치열한 타격왕 경쟁을 펼쳤던 것을 고려하면 너무 순위권 밖으로 밀렸다.

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로페스도 끝까지 페이스를 유지하진 못했지만, 3할5리로 시즌을 마쳐 메이저리그 전체 5위에 올랐다. 1위는 휴스턴 애스트로스 요르단 알바레스, 타율 3할1푼6리를 기록했다.

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여름에 이정후를 괴롭혔던 로페스는 이제 김하성을 괴롭힐 전망이다. 애틀랜타가 로페스 트레이드를 진지하게 추진한다면, 김하성이 가장 큰 타격을 입을 게 뻔하기 때문.

김하성은 올해 애틀랜타와 1년 2000만 달러(약 270억원) 단기 계약을 하고, 또 FA 재수를 노렸다. 2024년 시즌을 마치고 어깨 수술을 받았던 여파로 지난해 풀타임을 뛰지 못했기 때문. 지난해 9월 애틀랜타가 김하성을 웨이버 클레임으로 탬파베이 레이스에서 데려온 뒤 활약이 준수해 계약까지 이어질 수 있었다.

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오토 로페스. AFP연합뉴스

김하성. AP연합뉴스

그러나 올해도 부상에 발목을 잡혔다. 김하성은 비시즌 동안 한국에서 머물다 빙판길에서 넘어지는 황당한 사고로 오른손 중지 힘줄이 파열되는 바람에 수술을 받았다. 부상 회복까지 생각보다 긴 시간이 걸렸고, 복귀 이후에는 부진의 늪에서 벗어나지 못했다.

정규시즌 51경기에서 타율 1할1푼6리(129타수 15안타), 9타점, OPS 0.359에 그쳤다. 포스트시즌에도 출전 기회가 이어졌지만, 5타수 무안타로 침묵했다.

또 다른 미국 매체 '스포츠일러스트레이티드'는 '복귀 후 김하성의 타격 생산성은 부상자명단에 그대로 머물렀던 것과 다를 바가 없는 수준이었다'며 그의 강점인 수비도 올해는 마이너스였던 점을 강조했다.

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스포츠일러스트레이티드는 '김하성에게 들어간 2000만 달러를 다른 곳에 썼다면 애틀랜타의 전력에 얼마나 더 의미 있는 보탬이 됐을까. 애틀랜타가 이 실패에서 명확한 교훈을 얻는다면 2000만 달러짜리 실책이 장기적인 침체로 이어지지는 않을 것'이라고 했다.

공수에서 빼어난 로페스는 김하성을 위협할 만하다.

브레이브스컨트리는 '로페스는 올해 안타 191개를 기록, 메이저리그 최다 안타 1위에 올랐다. 34도루를 기록하며 팀에 엄청난 기동력을 불어넣었다. 로페스의 수비 지표는 애틀랜타의 출혈을 멈추기 충분하다. 그는 수비 가치 부문 상위 5%, OAA(평균 대비 아웃 기여도) 상위 2%였다. 송구 능력은 하위 38% 수준으로 최상급 어깨는 지니지 못했어도 타구를 처리해 아웃을 만들어내는 능력은 엘리트급이다. 주루 가치도 상위 4%에 올랐다'고 평가했다.

브레이브스컨트리는 이어 '우리는 김하성이 부상과 타격 부진으로 고전하는 모습을 지켜봤다. 로페스를 영입하면 막대한 비용이 드는 대형 FA 계약 없이도 이 문제를 해결할 수 있다'고 강조했다.

김하성. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com