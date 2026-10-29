"안 믿으시겠지만..." 잊지 말자 '최덕스', 그는 포수 출신이었다! 사령탑의 이유 있는 '무시'

23일 오후 대구 시민야구장에서 2013 프로야구 두산과 삼성의 경기가 열렸다. 8회초 무사 1루서 포수 진갑용의 부상으로 교체된 최형우가 마스크를 쓰고 있다.스포츠조선DB 2013.08.23.

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[스포츠조선 정현석 기자]'최형우 좌익수'에 대한 사령탑의 확신은 단호했다.

일각의 우려도, 선수 본인의 간청도 일축했다.

삼성 박진만 감독은 확신에 찬 어조로 "남은 가을야구 시리즈 동안 최형우를 주전 좌익수로 쓰겠다"고 했다.

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"이제 넓은 구장(챔피언스필드)으로 가는데 잘 판단해 주시라"며 손사래를 친 최형우지만 사령탑의 굳은 의지 앞에서 "후~"하는 깊은 한숨과 함께 "저는 아마 오늘 밤부터 긴장할 것 같다"며 웃어 보였다.

박 감독이 이토록 확고한 의지를 드러낸 데는 다 그만한 이유가 있었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

삼성이 5-1로 앞선 플레이오프 2차전 6회초 2사 주자 없는 상황. KIA 카스트로가 삼성 선발 후라도의 7구째 체인지업을 밀어쳐 좌중간 담장을 직접 맞히는 큼직한 타구를 날렸다. 큼지막한 궤적에 대구 삼성라이온즈파크를 찾은 관중석에서는 순간 탄식이 흘렀고, 무난한 2루타가 되는 듯 보였다.

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하지만 좌익수 최형우의 판단과 움직임은 완벽했다. 최형우는 타구의 낙구 지점을 정확하게 포착해 펜스 플레이를 펼친 뒤, 머뭇거림 없이 2루를 향해 강하게 공을 뿌렸다. 자로 잰 듯 정확하게 원바운드로 배달된 송구를 2루수 류지혁이 잡아 달려들던 타자 주자를 태그아웃시켰다. 순식간에 이닝이 종료되는 순간. 박용택 해설위원이 "어쩌면 최형우 선수의 마지막 보살이 될 수도 있는 멋진 송구"라며 감탄을 자아낸 명장면이었다.

경기 후 최형우는 이 장면에 대해 "말해도 안 믿으시겠지만, 예전에도 펜스 플레이는 잘했다. 미리 잘 가 있었다"면서 "제가 봐도 잘했고, 완벽했다. 죽일 생각으로 던진 건 아닌데 저도 던지고 놀랐다"며 미소를 지었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

보살로 이닝을 마친 뒤 무덤덤하게 덕아웃으로 들어오는 최형우를 둘러싸고 동료와 삼성 벤치가 그야말로 난리가 났다.

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마운드 위 후라도는 양팔을 들어 올리며 격하게 환호했고, 보살 공을 잡았던 류지혁은 '기념구'라며 장난스레 공을 건넸다가 최형우에게 모자 꿀밤을 맞아 웃음을 자아내기도 했다.

최형우는 류지혁이 건넨 기념구의 행방을 묻자 "버렸다"고 단호하게 답하면서도 "팀 분위기가 좋으니 이 기운이 포스트시즌 내내 계속 이어졌으면 좋겠다"며 최고참다운 바람을 전했다.

이날 3회 결정적인 동점 적시타를 때려내며 공수에서 맹활약한 전문 외야수 박승규는 최형우의 비밀을 공개하며 엄지를 치켜세웠다.

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박승규는 최형우의 보살 장면에 "소름이 돋았다. 진짜 형우 형이랑 헌곤이 형, 성윤이 형만 할 수 있는 플레이"라며 감탄했다. 이어 박승규는 "형우 형 별명이 '최덕스(최형우+그레그 매덕스)'다. 많은 분이 잊고 계시지만 포수 출신이시다 보니 송구가 빠르고 정확하다"고 진지하게 증언했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 박진만 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

실제 최형우는 포수 출신이다.

전주고를 졸업한 2002년 신인 드래프트 2차 6라운드 지명을 받고 삼성 라이온즈에 포수로 입단했다. 강한 어깨와 타격 재능을 인정받았으나 포수로서 자리를 잡지는 못했다.

3년 간 1군 무대 단 6경기 출전에 그친 채, 2005시즌 후 삼성에서 방출된 최형우는 군 복무를 위해 입단한 경찰 야구단에서 타격 재능을 알아본 코칭스태프의 권유로 포수 마스크를 벗고 외야수로 전향했다. 최형우 야구인생에 신의한수가 된 전환점이었다. 수비부담을 덜어낸 최형우는 2군을 폭격했고, 2008년 삼성에 재입단했다. '살아있는 레전드'의 출발점이었다.

23일 오후 대구 시민야구장에서 2013 프로야구 두산과 삼성의 경기가 열렸다. 8회초 무사 1루서 주전 포수 진갑용의 부상으로 최형우가 교체되 수비를 하고 있다.스포츠조선DB 2013.08.23.

양준혁 야구재단이 개최하는 2015 희망더하기 자선 야구대회가 6일 서울 고척스카이돔에서 열렸다. 양신팀 포수 최형우와 투수 허경민이 이닝을 마친 후 함께 기뻐하고 있다. 고척돔=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2015.12.06/

외야수와 지명타자를 오가는 가운데서도 포수들이 갑작스러운 부상으로 빠지면 급히 포수 마스크를 쓸 때가 있었다.

포수 출신이었던 만큼 발은 느릴지 몰라도 현역 시절 외야수로 나설 때도 안정된 포구와 넓은 시야로 펜스플레이, 빠른 송구를 자랑했다. '수비요정'이란 말에 "20년 전에도 제 별명이었다"고 시크하게 이야기 한 이유는 사실이었다.

최형우의 수비가 불러온 '덕아웃 도파민' 효과까지 이래저래 남은 시리즈, 좌익수 수비를 피하긴 힘들어졌다. 한국시리즈에 진출해도 '좌익수 최형우'는 계속 보게될 그림일 듯 하다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com