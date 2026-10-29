'12억 잭팟' FA보다 방출이 낫다…'고작 5000만원' 어떤 반전 안길지 모른다, 손아섭 시작에 불과할지도

15일 창원NC파크에서 열리는 NC와 한화와 경기. 유니폼 바꿔 입고 첫 창원 방문한 한화 손아섭. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.08.15/

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[스포츠조선 김민경 기자] FA 시장에서는 외면받던 베테랑들이 방출 이후 환영을 받는 모양새다.

올해는 손아섭이 첫 테이프를 끊었다. NC 다이노스는 28일 '손아섭과 연봉 5000만원에 계약했다'고 발표했다.

NC는 2022년 시즌을 앞두고 손아섭에게 4년 64억원 FA 계약을 안겼던 팀. 2024년 부상 이후 손아섭이 부진해 팀 내 입지가 애매해지자 지난해 우승 승부수가 필요했던 한화 이글스로 트레이드했다.

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손아섭은 지난 시즌 뒤 3번째 FA 자격을 행사했으나 싸늘한 시장 반응만 확인했고, 결국 스프링캠프가 시작되고 한참 뒤에 한화와 1억원 단년 계약에 합의했다. 사실상 트레이드를 위한 계약이었고, 두산이 지난 4월 영입했다.

손아섭은 두산에서 54경기, 타율 2할3푼6리에 그쳐 반등에 실패하고 방출 통보를 받았다. 방출이라는 단어 자체는 자존심을 구길 수 있었지만, 오히려 FA 때보다 반응이 좋았다. 보상도 없고, 실패해도 부담 없는 금액에 계약이 가능해서다. NC가 빠르게 영입을 제안해 단돈 5000만원에 품었다.

NC 다이노스로 돌아간 손아섭. 사진제공=NC 다이노스

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회초 키움 서건창이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

지금은 고작 5000만원이지만, 나중에 어떤 반전이 일어날지는 아무도 모른다. 키움 히어로즈 서건창이 대표적 방출 성공 신화 사례다.

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서건창은 지난 시즌을 마치고 KIA 타이거즈에서 방출됐다. 1군 10경기 타율 1할3푼6리에 그친 직후라 은퇴를 해도 이상하지 않을 듯했다. 서건창은 KBO 역대 200안타 타자라는 타이틀에도 FA는 지독히도 운이 없던 선수였다.

그런데 KIA의 방출이 커리어 전환점이 됐다. 친정 키움이 연봉 1억2000만원에 서건창을 영입했는데, 올 시즌 99경기에서 타율 3할8리(386타수 119안타), 3홈런, 32타점을 기록했다. LG 트윈스 소속이었던 2021년(130안타) 이후 5년 만에 100안타를 쳤다.

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키움은 서건창에게 뜻밖의 잭팟을 안겼다. 지난 5월 2년 총액 6억원 비FA 다년계약을 제안해 눈길을 끌었는데, 3개월 뒤 옵션 특약을 추가해 총액 12억원을 받을 수 있도록 조정했다.

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또 다른 서건창이 되지 말란 법은 없다. 손아섭이 가장 먼저 NC에서 재기의 발판을 마련했고, 방출 선수 계약의 시작에 불과할 전망이다.

구단들의 구미를 당길 만한 방출 선수가 여럿 보인다. 투수 홍건희 김명신 박종훈, 외야수 이창진 고종욱 정도가 1군에서 꽤 커리어를 쌓았던 선수들. 홍건희와 박종훈은 부상이 발목을 잡은 케이스지만, 다들 선수 생활 연장 의지를 보이고 있다.

홍건희는 지난 시즌 뒤 두산과 2년 15억원 옵션을 포기하고 시장에 나왔다가 올해 KIA와 1년 7억원 계약을 했다. 사실상 FA 재수를 노리는 선택이었는데, 어깨 부상 탓에 4경기 등판에 그쳤다. KIA는 홍건희가 현재 팔꿈치 뼛조각 제거 수술이 필요하다는 소견을 듣고 면담 끝에 방출을 결정했다. 뼛조각 제거 수술은 재활 기간이 그리 길지 않아 다음 시즌에 큰 영향은 주지 않을 전망이다. 건강한 홍건희의 구위를 믿는다면, 필승조 경험이 풍부한 투수를 FA보다 저렴하게 데려갈 기회다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 홍건희. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com