정말 간절했다! 4차전 불펜서 대기한 '4관왕' 미즈, 5차전 선발등판..."밀워키를 약속의 땅으로"

제이콥 미저라우스키가 29일(한국시각) 월드시리즈 5차전에 선발등판한다. 1차전 등판 후 4일 휴식 후 나서는 것으로 밀워키의 창단 57년 만의 첫 월드시리즈 우승이 걸린 경기다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]창단 첫 우승에 1승을 남겨놓은 밀워키 브루어스가 5차전에 에이스를 투입한다.

올해 메이저리그 최고의 선발투수로 우뚝 선 제이콥 미저라우스키가 29일(이하 한국시각) 오전 9시10분 트로피카나필드에서 열리는 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 5차전 선발로 예고됐다.

MLB.com은 '올해 NL 사이영상 수상이 유력한 미저라우스키가 브루어스를 약속의 땅으로 이끌 기회를 잡았다'며 '월드시리즈에서 3승으로 앞서다 4차전을 내준 팀이 5차전마저 내준 경우는 없다. 브루어스와 미저라우스키가 이번에도 그런 기록이 이어지도록 최선을 다할 것'이라고 분위기를 전했다.

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1~3차전을 내리 이긴 밀워키는 28일 4차전서 연장 끝에 3대4로 역전패를 당했다.

팻 머피 감독이 28일(한국시각) 4차전서 연장 12회말 마운드에 올라 안토니오 센자텔라를 교체하고 있다. AFP연합뉴스

팻 머피 밀워키 감독에 따르면 미저라우스키는 이날 4차전서 마지막 연장 12회 불펜에서 대기했다. 밀워키가 12회초 쿠퍼 프랫의 솔로홈런으로 3-2로 리드를 잡은 직후였다. 그러나 더 점수를 내지 못하고 이닝을 마쳐 12회말에는 미저라우스키가 아닌 안토니오 센자텔라가 그대로 마운드에 올랐다. 그리고 무사 1루 상황에서 등판한 셰인 드로한이 연속 4안타를 얻어맞아 끝내기 역전패를 당하고 말았다.

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머피 감독은 "원정경기에서 1점차 리드를 안고 그런 식으로 경기를 망쳐서는 안된다. 만약 13회에 3점차 리드였다면 상황이 달라졌을지 모르겠다. 그렇다 해도 결과는 마찬가지였을지도 모르지만"이라고 했다.

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MLB.com은 '머피 감독은 미저라우스키가 4차전 마지막 이닝에 불펜에서 대기하고 있었다고 했지만, 구원등판시킬 계획은 전혀 없었다고 했다'며 '그를 무리하게 기용할 만한 때가 아니었다. 만약 시리즈가 5차전으로 이어질 경우 그에게 4일간의 휴식을 보장한 뒤 선발로 내세울 기회를 잃을 위험을 감수할 수는 없었기 때문'이라고 전했다.

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미저라우스키는 지난 24일 홈인 아메리칸 패밀리필드에서 열린 1차전에 선발등판해 5이닝 4안타 1실점의 호투를 펼치며 승리투수가 됐다. 포스트시즌 커리어 첫 선발승이었다. 이후 4일을 쉬고 예정대로 5차전에 나서는 것이다.

제이콥 미저라우스키가 지난 24일(한국시각) 1차전서 힘차게 공을 뿌리고 있다. Imagn Images연합뉴스

그는 이날 4차전 패배 후 "이런 경기를 발판 삼아 더 발전해 나가야 한다. 무엇을 잘했고, 무엇을 잘못했는지 파악한 뒤 내일 경기를 준비할 것"이라고 각오를 나타냈다.

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미저라우스키는 올해 정규시즌과 포스트시즌을 합쳐 188이닝을 투구했다. 커리어를 통틀어 가장 많은 이닝을 소화 중이다. 시즌 막판 단계다. 체력이 거의 바닥날 수 있다. 여전히 100마일대 직구를 던지는 그가 과연 스태미나를 잃지 않고 빠른 공을 뿌려대며 탬파베이를 압도할 수 있을까.

일단 미저라우스키는 올해 마지막 등판이기 때문에 한계 투구수는 따로 정해 놓지는 않을 것 같다. '아니다 싶으면' 경기 초반이든 6회 이후든 머피 감독이 결단을 내리면 된다.

미저라우스키와 포수 윌리엄 몬트레라스. AP연합뉴스

주목할 점은 4일 휴식 후 등판이라는 사실이다. 미저라우스키는 메이저리그 2년 동안 4일 휴식 후 등판이 6경기다. 과거에는 4일 휴식이 대부분 루틴이었지만, 요즘은 아니다. 정규시즌 커리어를 통틀어 44번의 선발등판을 한 그는 4일 휴식 후 6번, 5일 휴식 후 23번, 6일 이상 휴식 후 15번 등판했다. 평균자책점은 4일 휴식 후가 2.03으로 가장 좋았다. 5일 휴식 후는 2.45, 6일 이상은 2.75였다.

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미저라우스키는 4일 휴식에 대해 "새로운 일은 아니다. 마이너리그 시절 화요일과 일요일에 던지는 일정에 익숙해져 있어 전혀 낯선 상황이 아니다"고 설명했다.

미저라우스키는 올 정규시즌서 30경기에 등판해 174⅔이닝을 투구해 16승5패, 평균자책점 1.80, 252탈삼진, WHIP 0.80, 피안타율 0.157을 마크했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com