TB 초강수! 에이스 라스무센 3일 휴식후 5차전 선발등판, "어제 늘 하던 불펜피칭도 안했다"

탬파베이 드류 라스무센이 지난 25일(한국시각) 밀워키와의 월드시리즈 2차전을 앞두고 더그아웃에 앉아 기도를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]위기에 몰린 탬파베이 레이스가 5차전 선발로 에이스 드류 라스무센을 내세운다. 3일 휴식 후 등판이라는 무리수를 두는 것인데, 어쩔 수 없다.

탬파베이는 29일(이하 한국시각) 오전 9시10분 홈구장 트로피카나필드에서 열리는 밀워키 브루어스와의 월드시리즈 5차전 선발투수로 라스무센을 낙점했다.

그는 지난 25일 2차전 선발등판 이후 3일 휴식 후 등판하는 것이다. 포스트시즌서만 가능한 로테이션이다.

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탬파베이는 이번 월드시리즈에서 1~3차전을 내리 패한 뒤 28일 4차전서 연장 12회 접전 끝에 3대4로 역전승하며 기사회생했다. 어차피 매경기 최종전이라는 자세로 임해야 하는 상황에서 라스무센이 5차전을 맡게 됐다.

탬파베이 드류 라스무센이 지난 24일(한국시각) 월드시리즈 1차전을 앞두고 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

케빈 캐시 탬파베이 감독은 5차전을 앞두고 "어제 야구장을 떠난 직후 라스에게 연락했는데, 흔쾌히 공을 던지겠다고 했다"며 "어쩌면 자신이 다시 마운드에 올라 준비해야 할지 모른다는 생각을 했는지, 어제 불펜피칭을 하지 않더라. 그의 성격을 고려하면 다시 마운드에 올라 최선을 다하겠다는 의지가 매우 강하다. 2차전 결과가 만족스럽지 않았던 것"이라고 밝혔다.

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라스무센은 2차전서 3⅔이닝 동안 6안타와 2볼넷을 내주고 3실점해 제 몫을 하지 못했다. 팀 타선은 1회초 4점을 선취한 뒤 한 점도 추가하지 못하고 추격을 허용해 결국 4대5로 역전패를 당했다. 이번 시리즈 흐름을 밀워키에 빼앗긴 이유다.

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당시 라스무센은 89개의 공을 던졌다. 34개를 던진 직구 구속은 최고 98.4마일을 찍었고, 평균은 96.4마일로 시즌 평균보다 0.6마일이 빨랐다. 헛스윙 유도 비율이 직구가 26%, 커터가 25%로 낮았다는 점이 아쉬웠다.

드류 라스무센. AFP연합뉴스

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라스무센은 올시즌 30경기에 등판해 172이닝을 던져 16승5패, 평균자책점 2.67, 174탈삼진, WHIP 0.91, 피안타율 0.199를 올리며 커리어 하이를 찍었다. 그는 1995년 7월 생으로 2020년 밀워키에서 메이저리그에 데뷔했고, 2021년 5월 윌리 아다메스(현 샌프란시스코) 트레이드 때 그 대가로 탬파베이로 이적했다.

그는 2016년과 2017년 잇달아 토미존 서저리, 2023년에는 인터널 브레이스 수술을 받은 그는 2025년부터 풀타임 로테이션을 소화하며 메이저리그 최정상급 투수로 올라섰다. 통산 46승22패, 평균자책점 2.67을 마크 중이다.

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이번 포스트시즌서는 4경기에 선발등판해 24⅔이닝을 투구해 2승, 평균자책점 2.19, 27탈삼진, WHIP 0.97, 피안타율 0.209를 기록 중이다.

이날 밀워키 선발투수는 메이저리그 최강 에이스 제이콥 미저라우스키다. 라스무센이 탬파베이를 다시 구할 수 있을 지 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com