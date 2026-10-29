'日 김도영' 사토 테루아키 → 이정후 추신수 다 넘는다. MLB FA 야수 최대어 등극!

FILE - Japan's Teruaki Sato hits a double during the eighth inning of a World Baseball Classic game between Japan and Australia, March 8, 2026 in Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko, File) FILE PHOTO.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] '일본의 김도영' 사토 테루아키(한신 타이거즈)가 올 겨울 메이저리그 FA 시장 야수 최대어로 등극했다.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 29일(한국시각) 2027 FA TOP 40을 예상했다.

1위는 예상대로 현역 최고 좌완투수 태릭 스쿠벌. 2위도 투수다. 우완 프레디 페랄타가 뒤를 이었다.

Advertisement

사토는 현역 메이저리그 타자들을 모두 제치고 3위에 이름을 올렸다. 야수 중에서는 사토가 1위다.

사토는 우투좌타 3루수로 현존 일본프로야구(NPB) 최고 타자다. KBO리그로 치면 김도영(KIA)급 위상이다.

Advertisement

디애슬레틱은 'FA 시장이 코앞으로 다가왔다. 최대어는 단연 스쿠벌이다. MLB 역사상 가장 높은 연봉을 받는 투수가 될 것이다. 하지만 이번 시장 가장 큰 관심사는 사토가 될 것으로 보인다. 올 겨울 포스팅 시스템을 통해 MLB 진출을 노린다'고 조명했다.

Advertisement

디애슬레틱은 사토를 메이저리그 정상급 3루수들과 비교했다.

Advertisement

이 매체는 사토가 알렉스 브레그먼(5년 1억7500만달러, 약 2350억원)이나 맷 채프먼(6년 1억5100만달러, 약 2026억원)과 나란히 할 만하다고 평가했다.

디애슬레틱이 예측한 계약 규모는 5년 1억8000만달러(약 2415억원)다.

Advertisement

우리나라가 배출한 이정후(6년 1억1300만달러, 약 1500억원) 추신수((7년 1억3000만달러, 약 1744억원)를 아득히 뛰어넘는 초고액이다.

디애슬레틱은 '사토는 올해 NPB에서 트리플 크라운을 차지했다. 타율 3할6리 출루율 3할8푼3리 장타율 0.609를 기록했다. 2루타 40개에 홈런 39개, 타점은 106점을 올렸다'고 설명했다.

장타력을 갖춘 내야수는 미국에서도 귀하다. 디애슬레틱은 '일부 구단은 그가 계속 3루수를 맡을 수 있다고 보는 반면 좌익수나 1루수가 적합하다는 구단도 있다. 어느 포지션을 맡든 사토는 중심 타선에 배치되기에 충분한 타격 능력을 가졌다'고 기대했다.

Advertisement

빅마켓 팀들이 영입전을 벌일 모양이라 몸값 상승 가능성이 높다.

디애슬레틱은 '필라델피아 필리스, 보스턴 레드삭스, LA 에인절스, 뉴욕 양키스에 아주 잘 어울린다. 빅마켓 구단들의 치열한 경쟁이 예상된다'고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com