'왕조 포수' 띄워줄 땐 언제고, 이젠 찬밥 취급? 프랜차이즈 안방마님 격정 토로, 대체 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] '악의 제국'을 대표하던 포수가 친정팀을 향한 서운한 감정을 드러냈다.

호르헤 포사다는 29일(한국시각) 뉴욕 포스트 팟캐스트에 출연했다. 이 자리에서 뉴욕 양키스 코칭스태프 합류 의향에 대한 질문이 나오자 "할 수는 있지만, 솔직히 그들이 나를 원하지 않는 것 같다"고 말했다. 그는 "그곳(양키스)에 가면 환영 받는다는 느낌이 안 든다. 스프링캠프 때조차 마찬가지다. 나를 원하지 않는 것 같아 가지 않는다"고 덧붙였다.

포사다는 양키스를 대표하는 포수였다. 1990 신인 드래프트 24라운드로 양키스에 지명된 그는 1995년 빅리그에 데뷔했다. 1998년 주전으로 발돋움한 이래 2011년까지 양키스에서만 뛴 프랜차이즈 스타다. 메이저리그 통산 1829경기 타율 0.273, 275홈런 1065타점, 출루율 0.374, 장타율 0.474, OPS(출루율+장타율) 0.848을 기록했다. 양키스는 이 기간 월드시리즈 3연패(1998~2000년)를 일궜고, 12번이나 아메리칸리그 동부지구 지구 정상에 올랐다.

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하지만 현역 마지막 시즌이 아쉬웠다. 지명 타자로 나서라는 조 지라디 감독의 지시에 불응했고, 밴치를 지키는 시간도 길어졌다. 이따금 그가 플래툰이나 대타로 기용되는 날이면 양키스 팬들은 환호했지만, 결국 포사다는 시즌을 마친 뒤 은퇴를 선언했다.

양키스는 포사다가 은퇴한 후 10차례 포스트시즌에 진출했으나, 월드시리즈 정상에 오르지 못했다. 때문에 9시즌 동안 팀을 이끌었음에도 우승을 일구지 못하고 있는 애런 분 감독 주변에 새로운 인물이 필요하다는 의견이 대두되고 있다. 미국 야후스포츠는 '포사다와 양키스의 오랜 인연을 고려할 때 그의 말은 클럽하우스 안에서 상당한 영향력을 행사할 것'이라면서도 '하지만 현재로서는 포사다가 그런 역할을 맡을 가능성은 희박해 보인다'고 평했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com