최악의 충격 전망! 오타니 빈손으로 일본 돌아가나? 받을만한 '상'이 없다

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 처음으로 연말 시상식에서 단 한 개의 상도 받지 못할 가능성이 높다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이는 월드시리즈 종료 후 잇달아 열리는 각종 시상식에서 이름이 몇 번이나 불릴 수 있을까.

현재로서는 기껏해야 1~2개 정도의 수상에 그칠 것으로 보인다. 2021년 이후 '최악의 11월'이 기다리고 있다고 보면 된다.

오타니는 올시즌 타자로 135경기에서 타율 0.275, 30홈런, 81타점, 89득점, 11도루, 출루율 0.377, 장타율 0.512, OPS 0.889, bWAR 6.0을 기록했다. 홈런은 2021년 이후 최저치다. 투수로는 14경기에 등판해 85⅔이닝을 던져 8승2패, 평균자책점 1.79, 95탈삼진, WHIP 0.95, 피안타율 0.180을 올렸다. 사이영상급 숫자들이지만, 시즌 절반만 던졌다.

Advertisement

6월 초부터 왼 무릎 통증, 8월 초부터 오른팔 이두근 통증을 안고 출전했다. 9월에는 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단 신세를 졌고, 포스트시즌서 부진을 면치 못했다. 3년 만에 시즌 시작부터 투타 겸업을 가동했지만, 몸이 말을 듣지 않았다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 지난 9월 25일(한국시각) 마이애미 말린스와의 홈경기에서 1회말 2루 도루에 성공하며 40-40을 달성하자 환호하는 팬들을 향해 손을 들어 답례하고 있다. Imagn Images연합뉴스

일단 4년 연속이자 통산 5번째 MVP는 물건너갔다. 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 강력한 NL MVP 후보다. 그는 정규시즌서 타율 0.280, 45홈런, 107타점, 119득점, 41도루, OOPS 0.942, 357루타를 마크했다. 양 리그를 합쳐 홈런 공동 1위, 득점 1위, 루타 1위에 NL에서는 장타율(0.570), OPS 1위다. 또한 역대 7번째로 40-40도 달성했다.

Advertisement

bWAR(9.9), fWAR(10.6) 모두 양 리그 통합 1위인데, 특히 NL에서 fWAR 10 이상을 기록한 것은 2004년 배리 본즈 이후 22년 만이다.

Advertisement

오타니가 MVP 경쟁에서 PCA에 뒤지기 시작한 것은 8월 중순 이후다. 앤드류 프리드먼 다저스 사장은 시즌 결산 인터뷰에서 "8월 중순까지만 해도 오타니는 모두가 인정하는 MVP 후보였다고 생각한다"고 밝혔다.

오타니 쇼헤이가 지난 16일(한국시각) 밀워키와의 디비전시리즈 4차전서 2회말 3점포를 터뜨린 직후 포효하고 있다. Imagn Images연합뉴스

Advertisement

다른 시상 부문들은 어떨까.

최고의 지명타자에 수여하는 '에드가 마르티네스 올해의 지명타자상' 후보로 거론될 만하지만, 경쟁자가 강력하다. 오타니는 2021년부터 5년 연속 이 상을 독식했다. 하지만 이번에는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈에 빼앗길 공산이 크다.

Advertisement

알바레즈는 158경기에서 타율 0.316, 42홈런, 106타점, 105득점, 109볼넷, 출루율 0.432, 장타율 0.601, OPS 1.033을 마크해 AL MVP를 예약했다. 유일한 1점대 OPS에 볼넷, 타율, 출루율, 장타율도 양 리그를 합쳐 모두 1위다. 이번에야말로 오타니를 꺾을 수 있는 절호의 기회다.

휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈는 올해 강력한 AL MVP 후보다. 그가 오타니를 꺾고 최고의 지명타자상을 받을 것이 확실시된다. AFP연합뉴스

실버슬러거 역시 수상을 장담할 수 없다. NL에서 오타니와 경쟁하는 지명타자는 필라델피아 필리스 카일 슈와버다. 그는 156경기에서 타율 0.232, 45홈런, 97타점, 95득점, 105볼넷, OPS 0.857을 마크했다. 양 리그를 합쳐 홈런 공동 1위다. 생애 3번째 홈런왕에 오른 슈와버는 2022년 외야수로 실버슬러거를 받은 적이 있다.

오타니는 에인절스 시절인 2021년과 2023년, 다저스 이적 후에는 2024년과 2025년 등 총 4차례 실버슬러거를 수상했다.

Advertisement

양 리그 최고의 타자에게 주어지는 '행크애런상' 역시 오타니와는 거리가 멀다. 오타니는 지난 6일 발표된 NL 최종 후보 10명에는 포함됐지만, PCA를 이길 수는 없다. 오타니는 이 상을 세 차례(2023, 2024, 2025년) 수상했다.

그나마 '올-MLB 팀'에는 포함될 수 있다. 오타니는 통산 지명타자로 5차례, 선발투수로 3차례 올-MLB 팀을 구성했다. 올해는 알바레즈가 퍼스트 팀(first team) 지명타자라고 봐야 하고, 오타니는 세컨드 팀(second team) 지명타자를 놓고 슈와버와 경쟁할 것으로 보인다.

오타니는 어쩌면 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 처음으로 '빈손'으로 해를 마감할 수도 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com