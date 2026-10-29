ML 타격왕 경쟁→충격 0.236 급추락...이정후 스스로 입 열었다 "롤러코스터였어요"

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[스포츠조선 김용 기자] 롤러코스터라고 표현한 이정후.→

미국 메이저리그 공식 사이트인 'MLB.com'이 샌프란시스코 자이언츠 이정후의 2026 시즌을 집중 조명했다. 이정후는 자신의 2026 시즌을 돌이키며 "롤러코스터"라고 밝혔다.

키움 히어로즈 유니폼을 입고 KBO리그를 평정한 이정후는 2024 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 총액 1억1300만달러 계약을 맺었다. 기대 이상의 엄청난 금액으로, 많은 사람들이 이정후의 컨택트 능력이 메이저리그에서도 통할지 궁금해 했다.

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하지만 6년 계약의 첫 세 시즌은 어려웠다. 첫 시즌은 어깨 부상으로 거의 뛰지 못했다. 지난해는 적응기였다. 올시즌은 시즌 중반까지 리그 타격왕 경쟁을 펼쳤지만, 후반기 페이스가 뚝 떨어져버렸다. 타율 2할7푼6리 10홈런 57타점 12도루로 전 부문 메이저리그 커리어 하이지만, 뭔가 아쉬움이 남았다.

전반기 88경기에서는 타율 3할2리 OPS 0.762를 찍었다. 하지만 올스타 휴식기 이후 매우 부진했고, 마지막 55경기에서는 타율이 2할3푼6리로 급추락했다.

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이정후는 "어떤 면에서 롤러코스터같은 시즌이었다"고 말했다. 이어 "야구 시즌이 끝나면 항상 아쉬움이 남는다. 내가 더 잘 할 수 있었던 몇 몇 부분이 있었다고 생각한다"고 소감을 밝혔다.

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'MLB.com'은 지난 시즌 중견수 수비에 약점을 지적받으며 우익수로 이동한 이정후가, 우익수 포지션에서도 큰 실적을 거두지 못했다고 냉정하게 평가했다. 이어 샌프란시스코가 지출 부담을 줄이고 싶으면 그를 트레이드하는 것도 방법이지만, 28세인 이정후는 내년 2300만달러의 연봉을 받고 시즌 종료 후 옵트아웃 자격이 있어 선뜻 트레이드에 나설 팀이 있을지 의문이라고 했다.

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또 이정후의 인기가 트레이드 가능성을 낮출 수 있다고 봤다. 이정후는 샌프란시스코에서 유니폼을 가장 많이 판 선수다. 여기에 샌프란시스코가 한국 시장에 진출할 기회를 제공하기도 했다. 올해 초 구단 수뇌부와 토니 바이텔로 감독이 한국을 직접 찾았었다.

이정후도 여전히 샌프란시스코에서 자신의 경쟁력을 입증하고 싶어 한다. 이정후는 "내년에는 일관성이 큰 열쇠가 될 것이라고 생각한다"고 말하며 "개인적으로나 팀 전체로도, 일관성이 있으면 큰 성과와 연결된다고 생각한다. 꾸준함을 유지하는 것에서부터 시작된다. 팀에 많이 도움이 되고 싶을 뿐"이라고 자신의 생각을 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com