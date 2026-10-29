2루타 81%,·3루타 236% 폭증! MLB 파격 시험 결과 대충격. 이정후에게 불똥 튀나

24일(한국시간) 미국 애리조나 주 스코츠데일 스타티움에서 열린 샌프란시스코 자이언츠의 스프링캠프 현장, 이정후가 수비 훈련을 하고 있다. 스코츠데일(미국 애리조나)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.02.24/

메이저리그에서 외야수의 수비 위치를 규제하는 것을 애리조나 폴리그에서 시험하고 있다. 사진은 미국 애리조나 템피의 디아블로 스타디움. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.02.24/

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[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그가 시험 중인 외야수비 위치 규제의 결과는 엄청났다. 2루타와 3루타가 대거 양산됐다.

미국의 야구전문매체인 '베이스볼 아메리카'는 최근 애리조나 폴리그에서 시험하고 있는 새로운 외야 수비 위치 규제에서 나온 타격 성적을 알렸다.

애리조나 폴리그 전체 경기에서 이 제도를 쓰는게 아니라 애리조나 다이아몬드백스와 콜로라도 로키스가 함께 사용하는 솔트리버필드에서만 시행하고 있다. 이곳 외야엔 외야수들이 서 있어야 할 곳에 수비 구역을 나타내는 표시가 있어 투구전까지는 그 지역을 벗어나면 안된다.

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문제는 수비 구역 위치가 너무 얕다는 점이다. 좌,우익수는 평소보다 얕으면서 파울라인 쪽으로 붙여 놓았고, 중견수 역시 대폭 전진 수비를 하도록 했다. 수치적으로 보니 평소 수비 위치보다 좌,우익수는 12~14m, 중견수는 10m 정도 더 앞으로 나와서 수비 위치를 잡고 있는 것. 당연히 담장쪽으로 가는 큰 타구, 특히 좌중간, 우중간으로 가는 타구를 잡을 수 없는 위치라고 할 수 있다.

메이저리그가 이런 외야수비 위치를 규제하는 이유는 홈런과 삼진에만 치우친 야구가 아닌 외야 사이를 가르는 타구와 주자들의 박진감 넘치는 주루를 즐기는 야구를 할 수 있도록 하기 위해서다.

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실제로 외야수들이 큰 타구를 잡지 못했다. 발이 빠르지 않는 포수가 좌중간을 가르는 타구로 여유있게 3루타를 기록하는 장면도 나왔다. 평소라면 평범한 외야 플라이가 될 타구가 외야수 키를 넘어가는 장타가 되는 경우도 있었다.

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그러다보니 자연스럽게 장타가 늘었다. 솔트리버필드에서 이 규제로 9경기를 치른 가운데 다른 구장과 비교해 2루타는 81%, 3루타는 무려 236%나 증가한 것으로 나타났다. 메이저리그에서 원하는 상황이 나오긴 했다.

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이런 안타들이 나오니 득점도 늘었다. 9경기에서 나온 평균 득점은 15.89점이었다. 규제가 없는 다른 구장에선 11.82점이었으니 34%정도 더 높은 득점력을 보였다. 안타수도 15.20개에서 20개로 32%가 늘었다.

이를 직접 본 메이저리그 스카우트들의 평가는 대부분 부정적이었다고. 이런 조치는 결국 외야수에게 훨씬 넓은 수비 범위를 요구하게 되고, 타격은 좋지만 수비력이 떨어지는 외야수를 양 코너에 배치하는 것도 어려워질 수 있다. 발빠르고 수비 범위가 넓은 외야수들이 인기가 높아질 수밖에 없는 조치다.

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이제 시험하고 있어 이 결과가 나중에 어떻게 평가되고 실제 메이저리그에서도 사용될 수 있을지는 미지수. 메이저리그는 극단적인 수비 시프트를 방지하는 조치를 만들기도 해 수비 위치 규제도 가능성이 전혀 없는 것만은 아니다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후에겐 신경이 쓰일 수밖에 없는 규제다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com