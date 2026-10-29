57년 만의 첫 V! '미즈 쾌투' 밀워키, 첫 WS 정상! 탬파베이 세 번째 도전서 또 눈물

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[스포츠조선 박상경 기자] 밀워키 브루어스가 창단 첫 월드시리즈 정상에 올랐다.

밀워키는 29일(한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그의 트로피카나필드에서 펼쳐진 2026 월드시리즈 5차전에서 4대1로 이겼다. 1~3차전을 모두 잡은 뒤 4차전에서 연장 12회 접전 끝에 패했던 밀워키는 이날 에이스 제이콥 미저라우스키의 호투 속에 착실히 점수를 쌓으면서 4점차 승리를 완성했다. 이날 승리로 밀워키는 1969년 창단 이래 57년 만에 처음으로 월드시리즈 정상에 오르는 감격을 맛봤다. 아메리칸리그 시절이던 1982년 첫 월드시리즈에서 준우승에 그친 이후 44년 만에 한을 푸는 데 성공했다. 밀워키와 마찬가지로 창단 이래 우승 기록이 없었던 탬파베이는 4차전 연장 승리로 희망의 불씨를 되살리는 듯 했지만, 결국 2008년과 2020년에 이어 이번에도 월드시리즈에서 좌절을 맛보는 아픔을 겪었다.

밀워키의 팻 머피 감독은 잭슨 추리오(좌익수)-제이크 바우어스(1루수)-크리스티안 옐리치(지명 타자)-윌슨 콘트레라스(포수)-브라이스 투랭(2루수)-셀 프렐릭(우익수)-쿠퍼 프렛(유격수)-개럿 미첼(중견수)-데이비드 해밀턴(3루수)을 선발 출전시켰다. 4차전 연장 12회 불펜 대기했던 미저라우스키가 선발로 나섰다. 탬파베이의 케빈 캐시 감독은 얀디 디아즈(지명 타자)-조나단 아란다(1루수)-주니어 카미네로(3루수)-리엄 힉스(포수)-조니 델루카(중견수)-챈들러 심슨(좌익수)-벤 윌리엄슨(2루수)-라이언 빌레이드(우익수)-타일러 웰스(유격수)를 선발 라인업에 올렸다. 드류 라스무센이 선발 등판했다.

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선취점은 밀워키가 가져갔다. 1사후 투랭의 2루타와 프렐릭의 사구로 만들어진 1, 2루 찬스에서 프랫이 적시타를 만들면서 기선 제압에 성공했다.

탬파베이는 4회말 역전 찬스를 잡았다. 1사후 힉스의 사구 뒤 델루카가 삼진 아웃 당했으나, 심슨의 우전 안타 때 프렐릭이 깔끔하게 포구하지 못했고, 주자들이 한 베이스씩을 더 진루하면서 2사 2, 3루 찬스가 만들어졌다. 그러나 윌리엄슨이 3루수 땅볼에 그치면서 땅을 쳤다.

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탬파베이는 라스무센을 5회초 시작과 함께 케빈 켈리로 교체하며 총력전을 이어갔다. 하지만 밀워키가 또 추가점을 뽑아냈다. 프랫, 미첼이ㅡ 연속 안타로 만들어진 1사 1, 3루에서 해밀턴이 우전 적시타를 치면서 2-0이 됐다. 탬파베이는 2사후 개럿 클레빙거를 마운드에 올려 마지막 아웃카운트를 채웠다.

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탬파베이가 5회말에도 만회점을 올리지 못한 가운데, 밀워키는 6회초 선두 타자 옐리치의 사구에 이어 콘트레라스의 좌익수 왼쪽 2루타로 또 한 점을 추가했다. 투랭의 안타로 이어진 무사 1, 3루에서 탬파베이는 테일러 웰스를 마운드에 올렸지만, 밀워키는 프랫의 희생플라이 때 콘트레라스가 홈 슬라이딩으로 득점하면서 승기를 잡았다.

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6회말 변수가 발생했다. 2사까지 탬파베이 타선을 2안타로 막아냈던 미저라우스키는 힉스와의 1S 승부에서 투구에 이상을 느꼈다. 잠시 몸 상태를 점검한 뒤 연습 투구를 했으나, 머피 감독은 그를 내리는 쪽을 택했다. 조조 로메로가 급히 마운드에 오른 가운데 힉스가 초구를 받아쳤지만, 내야 땅볼에 그치면서 이닝이 마무리 됐다.

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밀워키는 7회말 로메로가 1사후 심슨을 야수 실책으로 출루시키자 애브너 우리베를 마운드에 올렸다. 우리베는 윌리엄슨, 빌레이드의 대타로 나선 리치 팔라시오스, 빅터 메사 주니어를 잇달아 범타 처리하면서 실점을 막았다.

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승리를 잡았다고 판단한 머피 감독은 8회말 마무리 투수 트레버 메길을 투입해 굳히기를 시도했다. 추리오와 프렐릭의 호수비로 손쉽게 아웃카운트 2개를 챙긴 메길은 아란다까지 삼진으로 돌려세우면서 밀워키는 우승 확정에 아웃카운트 3개 만을 남겨두게 됐다. 9회말 다시 마운드에 오른 메길은 1사후 힉스에게 타구가 1루 베이스에 굴절되는 2루타를 내줬지만, 델루카를 삼진 처리하면서 한숨을 돌렸다. 메길이 챈들러에게 우전 적시타를 내주면서 실점했지만, 팔라시오스에게 마지막 아웃카운트를 채우면서 밀워키는 감격의 우승을 확정 지었다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com