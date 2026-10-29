70억 왜 줬냐→잘 줬다 가을 대반전투...올해도 긁을까, 못 긁을까

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 최원태. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 올해는 긁을까, 못 긁을까.

가을야구, 단기전. 가장 중요한 건 1차전이라고 한다. 기선 제압의 의미도 있고, 역대 1차전 승리팀의 다음 라운드 진출 확률이 높았다.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프. 29일 광주기아챔피언스필드에서 3차전이 열린다. 대구에서 열린 1, 2차전에서 양팀이 1경기씩을 나눠가졌다. 그러니 3차전이 1차전보다 더 중요해졌다.

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결국 선발 싸움이다. 1차전 삼성 페덱이 무너졌고, 2차전 KIA 올러가 흔들리니 경기를 쉽게 풀 수가 없었다.

3차전 선발은 KIA 시라카와, 삼성 최원태다. 시라카와는 이미 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에 나와 인상적인 투구를 했다. 150km를 넘기는 엄청난 구위에, 걱정이던 '극도의 긴장'도 전혀 없었다.

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관심은 최원태다. 삼성은 이번 시리즈 원태인을 마무리로 돌렸다. 최원태에 대한 믿음이 있기에 가능한 결정이었다.

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26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 최원태. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

최원태는 올시즌 7승5패 평균자책점 4.68에 그쳤다. 2년 전 70억원의 큰 돈을 받고 FA 계약을 맺은 걸 감안하면 만족할 수 없는 성적.

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하지만 첫 가을야구 등판 기대되는 부분이 있다. 지난 가을의 기억이다.

최원태는 삼성에서 첫 시즌이던 지난해에도 정규시즌에는 8승7패 평균자책점 4.92로 대단하지 않았다. 구위는 엄청 좋은데, 제구가 흔들리는 고질을 극복하지 못했다.

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그런데 포스트시즌부터 다른 사람이 됐다. SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에 선발로 등판해 6이닝 8삼진 무실점 대반전투로 플레이오프 진출 발판을 마련했다.

한화 이글스와의 플레이오프에서도 2경기 1승1패 평균자책점 3.48을 찍었다. 2차전 7이닝 1실점 투구가 매우 인상적이었다. 최원태의 활약 속에 삼성은 5차전까지 가며 분전했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 선발 라인업에서 빠진 삼성 최형우가 최원태와 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

당시 최원태는 강민호의 조언으로 100%가 아닌 70% 정도의 힘으로 던지며 제구에 신경을 썼다고 했다. 70%로만 던져도 타자들이 치기 힘든 구위를 갖고 있다는 의미다.

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날씨가 더 추워져 타자들의 몸이 더 굳어 선발 역할이 더 중요해질 수밖에 없다. 시라카와의 구위에 맞서려다 무리하게 힘을 쓰면 오히려 꼬일 수 있다. 지난해 기억을 머릿속에 담아야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com