'특급 선발' 스쿠벌 초대박! '일본인 거포' 무라카미의 화이트삭스로 이적할까…다저스와 함께 유력 행선지 거론

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그를 대표하는 선발 투수 타릭 스쿠벌의 차기 행선지로 시카고 화이트삭스가 거론됐다. 화이트삭스는 일본인 거포 무라카미 무네타카가 뛰고 있는 팀이다.

스페인 매체 '마르카'는 29일(한국시각) '시카고 화이트삭스가 두 차례 사이영상 수상자인 스쿠벌의 유력한 행선지 중 하나로 꼽혔다'며 '역사적인 규모의 FA 계약이 성사될 가능성이 제기되는 가운데 나온 전망이다'고 보도했다.

화이트삭스는 이번 시즌 예상을 깨고 포스트시즌에 복귀하는 성과를 거뒀다. 여기에 더해 FA 시장에서 스쿠벌 영입에 나서기까지 한다면 팬들을 깜짝 놀라게 할 행보임은 틀림없다.

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짐 보든 전 메이저리그 단장은 스쿠벌의 다음 행선지가 화이트삭스가 될 수 있다고 예상했다. 최근 화이트삭스가 보여준 재정 운용 방식을 고려하면 놀라운 평가다. 화이트삭스는 상승세에 있는 팀이다. 2025시즌은 단 60승에 그쳤지만, 올해는 포스트시즌 진출권을 확보했다. 화이트삭스는 와일드카드 시리즈(WC)에서 휴스턴 애스트로스를 꺾었다. 그러나 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS)에서는 클리블랜드 가디언스를 상대로 우위를 잡고도 이를 지키지 못해 탈락했다. 이번 탈락으로 팀의 월드시리즈(WS) 우승의 꿈은 끝났지만, 팀이 경쟁력을 갖춘 강팀들과 맞붙을 수 있다는 사실을 확실히 보여줬다.

이제 팀은 선발 로테이션을 강화해야 하는 과제를 안고 있다. 스쿠벌은 즉각적인 전력 상승을 가져올 수 있는 선수다. 풍부한 경험과 포스트시즌 경쟁력을 갖췄으며, 팀의 에이스에게 기대되는 꾸준함까지 보여줄 수 있기 때문이다. 그가 합류한다면 화이트삭스의 전력은 대폭 상승할 것으로 전망된다.

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스쿠벌은 2026시즌 트레이드 마감 시한에 디트로이트 타이거스에서 LA 다저스로 이적했다. 당시 다저스는 월드시리즈 3연패에 도전하기 위해 구축한 선발 로테이션을 더욱 강화했다. 스쿠벌은 두 팀에서 뛰며 지난 정규시즌 12승 7패, 평균자책점 2.72, 158⅔이닝 186탈삼진이라는 수준급의 기록을 세웠다. 화이트삭스가 다저스의 물량 공세를 뚫어내고, 그를 데려올 수 있을지 기대를 모은다.

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매체는 '화이트삭스가 실제로 이 정도 규모의 투자를 감행할 준비가 돼 있는지는 아직 불확실하다'면서도 '스쿠벌의 잠재적인 행선지 가운데 화이트삭스가 포함됐다는 사실은 구단의 위상이 얼마나 극적으로 달라졌는지를 보여준다'고 전했다.