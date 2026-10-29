'김도영·카스트로 홈런 경계령' 가을승부사, 진짜 '천적'은 따로 있다, 챔필서 부활하나[PO3]

사진제공=삼성 라이온즈

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]플레이오프의 분수령이 될 3차전.

삼성 라이온즈 시리즈 명운을 걸고 마운드에 오른다.

최원태는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에 선발 등판한다.

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마무리 김재윤의 부상 이탈로 원태인이 불펜 지원사격을 나가면서, 최원태가 3차전 선발이라는 중책을 대신 안게 됐다.

5전 3선승제 시리즈에서 3차전 선발은 힘든 자리다. 2승이든 2패든 부담스럽다. 그런데 1승1패는 더 부담스럽다. 그런 절박한 상황 속 최원태가 마운드에 오른다.

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하지만 기대가 된다. 최원태는 지난해 가을에도 절체절명 중압감 큰 경기에서 팀을 잇달아 구했다. 다시 한번 빅게임 피처임을 입증할 일만 남았다.

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사진제공=삼성 라이온즈

올 시즌 정규리그에서 최원태는 KIA전에 썩 재미를 보지 못했다.

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KIA 상대 3경기에 나와 1승 1패 평균자책점 8.10으로 고전했다. 피안타율 0.315(54타수 17안타).

특히 타자 친화적인 대구 삼성라이온즈파크에서 홈런 2개 허용했다. 김도영(6타수 2안타 1홈런 3타점)과 카스트로(4타수 1안타 1홈런 2타점)에게 하나씩 맞았다.

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그나마 마지막 KIA전에서 5이닝 1실점으로 호투한 점이 좋은 최근 기억이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김도영과 카스트로의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

이번 무대는 광주 기아챔피언스필드다. 라이온즈파크보다 외야가 넓다.

최원태 입장에서는 피홈런에 대한 심리적 부담을 한결 덜고 공격적으로 던질 수 있다.

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단기전에서는 무작정 공격적인 것만이 좋은 건 아니다. 상황에 따라 어렵게 승부해야 할 때도 있다.

2차전 후라도 호투가 답이다. 공격적으로 던졌지만, 상황에 따라 신중한 피칭을 했다. 그 덕분에 KIA 타선의 집중타를 피했다.

우선 김도영 카스트로의 한방은 조심해야 한다. 나성범에게 4타수무안타로 강했지만, 역시 컨디션이 좋아 큰 것 한방을 경계해야 한다. 세 선수가 3,4,5번 클린업트리오로 붙어 있는 게 문제다. 피해갈 방법은 없다. 주자 없을 때는 적극적으로, 주자 있을 때는 조금 더 경계해야 한다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. KIA 박재현이 타격을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

중심타선 한방도 문제지만 최원태가 경계해야 할 '천적'은 따로 있다.

리드오프 박재현이다. 올 시즌 최원태를 상대로 8타수 5안타, 타율 0.625로 맹타를 휘둘렀다.

장타나 홈런은 없었지만 최원태를 집요하게 괴롭히며 출루와 찬스를 만들어냈다. 한방이 부담스러운 중심타선 앞에 발 빠른 박재현을 내보내면 그 자체가 화근이다. 타자와 집중하기도 힘들어진다. 박재현 출루 최소화가 이날 등판의 희비를 가를 전망.

딱 하나, 최원태가 참고해야 할 점은 박재현이 데뷔 첫 가을야구에서 고전을 면치 못하고 있다는 점이다.

LG 트윈스와의 준플레이오프 3경기 14타수3안타(0.214) 4득점을 기록하더니, 플레이오프 1,2차전에서는 8타수1안타(0.125)로 페이스가 더 떨어졌다. 어린 선수라 기복이 심하다. 기를 살려주면 몰아치기로 나올 선수. 더 철저히 타격감을 못찾도록 교란해야 남은 시리즈 삼성 투수진이 편하다. 최원태를 만나 반등할 지가 관건. 한국시리즈 진출을 노리는 KIA로선 박재현의 부활이 절실하다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회 1사 2루. 내야안타 만드는 KIA 박재현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

한편, 김규성(0.500), 하주석(0.667) 역시 적은 타수 속에서 최원태에게 강세를 보였다.

최원태에게 가장 필요한 것은 자신의 공에 대한 믿음이다.

'가을의 기억'을 소환할 필요가 있다. 확신에 찬 최원태의 공은 천하의 슈퍼스타도 치기 힘들다. 빠른 공 회전이 좋은데다 구종 다양성까지 있다. 리그 특급 구위에 비해 한순간 위기를 넘지 못해 나빠진 수치가 아쉬울 뿐이다. 물러설 곳이 없다는 지난해 절박감과 비장함이 필요한 3차전 등판이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com