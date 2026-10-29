1년전 한화 악몽은 안된다. '5차전 피해야 산다' '페덱 vs 네일' 4차전 끝장 빅매치 성사되나[PO]

22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 4차전, 6회말 1사 1,3루 김영웅이 동점 3점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.22/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]5차전 끝장 승부까지 가면 한국시리즈는 파국이다.

삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 플레이오프 열기가 최고조로 치닫고 있는 가운데, 양 팀 관심은 4차전 승부에 집중되고 있다.

양 팀 모두 시리즈를 5차전까지 끌고 가는 것은 한국시리즈 우승 전선에 치명타가 될 것임을 누구보다 잘 알고 있다. 지난해 김영웅에게 홈런을 맞고 5차전을 허용한 끝에 한국시리즈를 내준 한화 이글스의 아쉬움이 반면교사다.

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30일 4차전에서 플레이오프가 끝나면 한국시리즈는 11월2일부터 시작된다. 이틀 휴식이 확보된다.

반면, 5차전에서 시리즈가 끝나면 한국시리즈는 하루 미뤄 11월3일 부터 시작된다. 단 하루 휴식 뿐이다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 박승규에 헤드샷을 던진 뒤 허탈해하고 있다. 네일은 헤드샷 규정에 의해 퇴장됐다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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"5차전 가면 망한다" 4차전 승부에 사활 건다

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역대 KBO 포스트시즌 역사에서 플레이오프를 5차전 풀세트 접전 끝에 치르고 올라간 팀이 한국시리즈 정상에 오른 확률은 희박하다. 불펜진의 과부하와 야수진의 체력 소진은 물론, 한국시리즈를 미리 기다리고 있는 최강 상대를 5차전 끝장승부로 주요전력을 소진한 채 맞붙기 때문이다.

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삼성과 KIA 양 팀 모두 "4차전 안에서 무조건 시리즈를 끝낸다"는 각오다. 4차전은 사생결단이 될 공산이 크다. 3차전 승리팀은 체력을 세이브 해서 한국시리즈로 가야하고, 3차진에서 진 팀은 벼랑 끝 선택의 여지가 없다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 후 2실점을 허용한 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

페덱 vs 네일, 1차전에 이은 운명의 4차전 재대결?

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4차전 총력전이 불가피해지면서 팬들의 가슴을 뛰게 하는 빅매치가 무르익고 있다. 바로 양 팀 최고의 외국인 에이스 페덱(삼성)과 네일(KIA)의 두번째 맞대결이다.

26일 1차전 선발로 나섰던 두 에이스는 모두 아쉬움 속에 마운드를 내려갔다.

페덱은 홈런 2방을 허용하며 5실점 한 뒤 4⅔이닝만에 5회를 채우지 못한 채 패전투수가 됐다. 투구수 94구.

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4회까지 1안타 무실점으로 눈부신 호투를 펼치던 네일도 5회 1사 후 헤드샷 퇴장으로 5회를 채우지 못했다. 투구수 57구라 그나마 페덱보다는 부담이 덜한 편이다.

3차전 승리 팀의 선택이 주목된다.

사흘이란 짧은 휴식 후 다시 마운드에 오르는 강행군을 감수하더라도 승부를 5차전으로 미루는 건 어리석은 일이다. 5차전에 이긴다는 보장도 없고, 이긴들 실익이 없다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회초 마운드에 오른 원태인이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 9회말 등판한 전상현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

불펜 총동원령, 사생결단 '끝장승부' 예고

4차전은 단순한 선발 싸움을 넘어 양 팀 마운드의 사활을 건 '끝장승부'가 될 전망.

페덱과 네일이라는 확실한 에이스들이 선발로 나설 경우 만큼 경기 초반 주도권 싸움이 치열하게 펼쳐질 전망.

사흘 휴식 후 등판인데다 전력 피칭으로 긴 이닝 소화가 힘들 수 있다. 불펜의 힘이 승부를 좌우할 수 있다.

당초 마무리 김재윤 카드가 빠진 삼성이 절대 불리해보였지만, 지금은 '비밀카드' 원태인 마무리를 장착해 대등한 위치로 올라섰다. 삼성은 경기 후반 리드를 잡는 순간, 원태인을 투입해 경기를 마치려고 할 공산이 크다.

KIA로선 초반 리드를 잡을 경우 2차전부터 타격감을 되찾은 삼성 타선을 상대로 불펜이 역전을 허용하지 않아야 하는 심리적 부담을 조금 더 안게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com