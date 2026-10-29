LAD 결국 파격 결단! 내년 '오타니 똥고집' 고친다…투구수 강력 규제→"투수 아닌 타자 오타니 원해"

사진=다저스 네이션

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[스포츠조선 강우진 기자]다음 시즌에는 우리가 알던 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이의 모습을 볼 수 있을까. 내년 시즌 LA 다저스의 계획은 대체로 긍정적으로 평가된다.

'다저스 웨이'는 29일(한국시각) '이번 포스트시즌에서 다저스에는 잘못된 일이 많았다'면서도 '이번 오프시즌에는 이 문제를 두고 더 심도 있는 논의가 이뤄질 것이다'고 보도했다.

AP연합뉴스

이번 시즌 다저스는 오타니의 기용에 있어서 시행착오가 많았다. 올해 7월 그의 무릎 문제가 불거진 순간부터 다저스 내부는 혼란을 겪었다. 이는 다저스가 밀워키 브루어스에게 힘없이 패하는 순간까지도 이어졌다. 물론 다저스 입장에서 상황을 파악하기가 쉽지 않았다는 점은 감안해야 한다. 하지만 다저스 팬들이 감내하기에는 구단의 실수가 지나치게 많았다. 오타니는 부상을 안고도 경기에 출전할 수 있다는 자신의 능력에 대한 확신을 굽히지 않았고, 앤드루 프리드먼 사장과 데이브 로버츠 감독 역시 그의 말을 전적으로 믿는 입장이었다.

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다저스는 오타니가 충분한 휴식을 취하고 다음 시즌 복귀하면 기용 방식을 최적화할 계획으로 보인다. 오타니 기용에 있어서 어느정도 감을 잡았다는 이야기다. 매체는 '다저스는 하나의 방안을 염두에 두고 있다'며 '2025년 포스트시즌에서 투수와 타자로 모두 활약한 오타니의 가장 이상적인 모습을 확인했기 때문이다'고 전했다. 다저스는 2025년 정규시즌 동안 오타니의 투구 부담을 조금씩 늘려갔다. 오타니는 6월 중순부터 선발 등판을 시작해 총 14경기에 선발로 나섰다. 프리드먼이 지난주 이러한 계획을 암시한 만큼, 다저스는 다음 시즌에도 비슷한 방식을 도입할 가능성이 크다. 오타니 본인은 장기간 1~2이닝만 던지는 식으로 투구 이닝이 제한되는 것을 달가워하지 않을 수도 있다. 하지만 올해 다저스가 얻은 가장 중요한 교훈 중 하나는 구단이 필요하다면 오타니의 의사를 넘어서는 결정을 내릴 권한이 있으며, 실제로 그렇게 해야 한다는 점이다. 오타니가 자신의 몸 상태에 문제가 없다고 거듭 주장하더라도, 그를 건강하게 지켜야 할 책임은 여전히 구단에 있다.

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또한 다저스는 오타니의 투구 복귀를 서두르거나 선발 등판 때마다 투구 이닝을 늘려야 할 이유가 없다. 요시노부 야마모토, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우에 더해 타릭 스쿠벌까지 영입할 수 있다면 선발진은 더욱 탄탄해질 수 있다.

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매체는 '다저스가 오타니에게 가장 필요로하는 역할은 투수가 아니라 타자다'며 '오타니가 마운드에 오르길 원해도 마찬가지다. 2025년에 그랬던 것처럼 타격에 다시 무게를 두는 것이 좋은 출발이다'고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com