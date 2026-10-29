"목숨바쳐 동료들 도왔다" 포수 콘트레라스 밀워키 57년 恨 풀었다, 조국에 WBC 이어 WS 우승 선사

이번 월드시리즈 MVP에 선정된 밀워키 포수 윌리엄 콘트레라스(왼쪽)가 우승 세리머니 도중 팻 머피 감독과 머리를 맞댄 채 흐느끼고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스가 1969년 창단 이후 첫 월드시리즈 제패를 할 수 있었던 것은 포수 윌리엄 콘트레라스의 공수 활약 덕분이라고 해도 과언이 아니다.

콘트레라스는 올해 도입된 ABS 챌린지를 가장 효율적으로 이용한 포수다. 정규시즌서 전체 포수들 가운데 가장 많은 185차례 ABS 챌린지를 요청해 그중 105차례를 성공시켰다. 즉 볼로 판정된 공의 56.8%를 스트라이크로 뒤집었다는 얘기다.

투수들에게는 크나큰 힘이 된 활약이다. 밀워키의 정규시즌 팀 평균자책점은 3.51로 NL 1위였고, 팀 탈삼진은 1544개로 필라델피아 필리스에 이어 2위였다.

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이번 포스트시즌서도 콘트레라스는 32번의 ABS 챌린지 중 65.6%인 11번을 스트라이크로 바꿨다. 특히 월드시리즈에서는 13번 신청해 10개(76.9%)를 뒤집어 투수들에게 큰 힘을 줬다

윌리엄 콘트레라스가 6회초 4-0으로 벌리는 득점을 올린 뒤 포효하고 있다. Imagn Images연합뉴스

또한 그는 이번 월드시리즈에서 탬파베이의 9차례 도루 시도 중 4개를 저지했다. 그중 2개는 1차전에서 나왔다. 올해 AL에서 가장 많은 164개의 도루를 한 탬파베이의 강점을 이번 시리즈에서 무력화하며 경기 흐름을 효과적으로 차단했다고 보면 된다.

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타석에서도 5경기에서 타율 0.381(21타수 8안타), 4타점, 2득점, 2볼넷, 1도루, OPS 0.864로 만만치 않은 실력을 발휘했다. 특히 이날 5차전에서는 6회초 2-0으로 앞선 6회초 좌측 2루타를 터뜨려 3-0으로 달아나는 타점을 올렸다.

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경기 후 콘트레라스는 "지금 내 심정을 말로 다 표현할 수 없지만, 동료들과 감독님께 정말 감사한 마음 뿐이다. 모두에게 고맙다는 말씀을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

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이어 그는 높은 ABS 성공률에 대해 "잘 모르겠지만, 그냥 마법인 것 같다"며 "난 매일 포수 자리에 않는다. 우리 투수들 덕분인 것 같다. 우리 투수들은 모두 정말 엄청나다. 그래서 나에게도 큰 도움이 된다"고 했다.

제이콥 미저라우스키가 5회를 삼자범퇴로 틀어막은 뒤 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. AFP연합뉴스

이날 5차전 승리투수가 된 제이콥 미저라우스키는 "빌(Bill, 콘트레리스의 애칭) 덕분이다. 우리는 지난 일주일 내내 이야기를 나누며 이런 순간 올 것을 예상했다. 정말 놀라운 일이다. 그가 없었다면 해낼 수 없었을 것"이라며 "이번 시즌 내내 그와 함께 할 수 있어서 정말 좋았다"고 고마움을 표시했다.

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이번 포스트시즌서 역대 구원투수 최다인 18이닝 연속 무실점 기록을 세운 애런 애시비는 "전부 빌 덕분이다. 그는 매일 자기 몫을 다한다"면서 "동료들을 위해서라면 기꺼이 목숨도 바칠 각오가 돼 있는 선수다. 팀에서 불독(bulldog)같은 존재랄까. 우리는 이 친구를 정말 아낀다"며 엄지를 치켜세웠다.

콘트레라스는 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에 베네수엘라 대표로 출전해 조국에 대회 첫 우승을 안겼다. 이어 빅리그에서는 포수로서 월드시리즈 우승과 MVP를 한꺼번에 거머쥐며 최고의 한 해를 보낸 셈이다. 포수가 월드시리즈 MVP에 등극한 것은 2015년 캔자스시티 로열스 살바도르 페레즈 이후 11년 만이다. 페레즈 역시 베네수엘라 출신이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com