롯데 34년 무관은 양반? '이 팀'은 반세기가 넘었다, '밀워키 하차' ML 무관은 단 네 팀…그 중 1위는

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 롯데 자이언츠는 현재 KBO리그 최장 무관팀이다. 1992년 두 번째 우승 이후 한국시리즈와 연을 맺지 못하고 있다. 올해도 가을야구행에 실패하자 감독-단장을 모두 교체하는 승부수를 띄웠지만, 미래는 알 수 없다.

밀워키 브루어스가 창단 57년 만에 처음으로 월드시리즈를 제패하면서 이제 메이저리그 무관 팀은 단 4개만 남게 됐다. 1969년 창단한 밀워키는 그동안 메이저리그 최장 무관팀이었다. 아메리칸리그 시절이던 1982년 월드시리즈에 올랐으나 패하면서 우승을 놓쳤다. 이후 44년 만에 다시 오른 월드시리즈에서 창단 첫 우승에 도전한 탬파베이 레이스를 시리즈 전적 4-1로 누르면서 비원의 우승 트로피를 들어 올렸다.

밀워키가 무관 대열에서 합류하면서 '최장 무관팀'의 멍에는 샌디에이고 파드리스가 됐다. 밀워키와 같은 1969년 창단한 샌디에이고는 1984년과 1998년 각각 월드시리즈에 진출했지만, 디트로이트 타이거스, 뉴욕 양키스에 밀려 눈물을 흘린 바 있다. 밀워키가 창단 첫 해 시애틀 파일러츠로 창단해 이듬해 연고지를 옮긴 반면, 샌디에이고는 창단 때부터 줄곧 머물고 있는 프랜차이즈 팀이다.

Advertisement

AFP연합뉴스

샌디에이고는 시즌 전까지만 해도 월드시리즈 3연패에 도전하는 LA 다저스의 대항마로 꼽혔다. 올 시즌 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도, 잰더 보가츠 등 쟁쟁한 타자들과 메이저리그 최강 마무리로 꼽히는 메이슨 밀러를 앞세워 우승에 도전했다. 그러나 내셔널리그 서부지구 2위로 오른 와일드카드시리즈에서 시카고 컵스를 꺾고 디비전시리즈에 올랐지만, 밀워키의 벽에 막혀 발걸음을 돌려야 했다.

샌디에이고 다음으로 우승과 연을 맺지 못하고 있는 팀은 시애틀이다. 1977년 창단한 시애틀은 지구 우승을 4번(1995년, 1997년, 2001년, 2025년)이나 차지했으나, 월드시리즈 문턱에도 오르지 못했다. 랜디 존슨, 에드가 마르티네스, 켄 그리피 주니어, 스즈키 이치로 등 쟁쟁한 스타들이 거쳐갔지만 우승을 가져다주진 못했다. 특히 2001년에는 메이저리그 한 시즌 단일팀 최다승 기록(116승)을 세웠으나 양키스에 덜미를 잡히며 눈물을 뿌린 바 있다.

Advertisement

1993년 창단한 콜로라도 로키스는 올해까지 33년째 무관이다. 2007년 월드시리즈에 올랐으나 보스턴 레드삭스에 스윕 당하면서 준우승에 머물렀다. 밀워키와 월드시리즈에서 맞붙었던 탬파베이 레이스는 1998년 창단 후 세 번째 월드시리즈에 나섰으나, 이번에도 우승에는 닿지 못했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com