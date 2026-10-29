[오피셜] '파격 결단' KIA 최대 고민, 2번 이 선수가 맡는다…1승1패, 3차전에 모든 걸 걸었다

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 4회 2타점 적시타를 날린 KIA 김호령. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 2승을 선점하기 위해 라인업에 변화를 줬다.

KIA는 29일 광주기아챔피언스필드에서 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전을 치른다. KIA는 1차전 5대1 승리로 포스트시즌 4연승을 질주하며 상승세를 이어 가는 듯했지만, 2차전에서 3대8로 패해 한풀 꺾였다.

KIA는 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김규성(2루수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

Advertisement

테이블세터에 변화를 줬다. 2차전에 2타수 무안타에 그쳤던 이호연 대신 2번타자로 김호령을 투입했다. 2번타자는 정규시즌 때부터 이어진 KIA의 최대 고민이다. 김호령은 정규시즌 2번타자로 가장 많은 185타석에 들어섰는데, 타율 2할5푼3리(166타수 42안타)를 기록했다.

1번 박재현으로 시작해 3번 김도영-4번 카스트로-5번 나성범-6번 김선빈으로 이어지는 라인업은 견고한데, 항상 2번이 고민이다.

Advertisement

김선빈이 지명타자로 출전하면서 김규성이 2루수를 맡고, 포수 마스크는 베테랑 김태군이 쓴다.

Advertisement

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 3회 2사 LG 오스틴 타구를 KIA 포수 김태군이 잡아내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

삼성 선발투수는 최원태다. 정규시즌 막바지 왼쪽 고관절 부상으로 고생했는데, 포스트시즌 등판은 다를지 지켜볼 필요가 있다. KIA 상대로는 올해 3경기에서 1승1패, 13⅓이닝, 평균자책점 8.10으로 고전했다.

KIA 선발투수는 시라카와 케이쇼다. 1, 2차전에 나섰던 제임스 네일-아담 올러 원투펀치가 둘 다 5이닝을 채우지 못하고 조기 강판하는 변수가 있었던 만큼 시라카와의 어깨가 무겁다. 시라카와까지 일찍 무너지면 불펜의 부담이 가중될 수밖에 없기 때문.

Advertisement

시라카와는 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전에서 5이닝 9삼진 1실점 역투를 펼쳐 큰 경기에 오히려 강한 면모를 보여줬다. KIA는 시라카와의 포스트시즌 2연승 행진을 기대하고 있다.

Advertisement

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 첫 가을야구 무대에서 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com