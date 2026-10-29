"떠날 땐 떠들썩했는데" 공항 인터뷰도 없이 조용히 귀국한 빅리거 4인방…'개척자' 박찬호가 건넨 말

사진=박찬호 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 미국으로 출국할 당시 수많은 취재진의 플래시 세례와 팬들의 뜨거운 환송을 받았던 화려한 모습은 온데간데 없었다. 2026시즌 메이저리그 일정을 모두 마친 코리안 빅리거들이 소리 소문 없이 귀국했다. 공항 입국장 인터뷰조차 생략한 채 무거운 마음으로 한국 땅을 밟은 이들이 한자리에 모여 서로의 아픔을 보듬었다. 그들의 앞에는 한국인 최초의 메이저리거이자 영원한 '코리안 특급' 박찬호(53)와 국가대표 명포수 양의지(39·두산 베어스)가 든든하게 버티고 있었다.

박찬호는 29일 자신의 인스타그램에 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김하성(애틀랜타 브레이브스), 김혜성(LA 다저스), 송성문(샌디에이고 파드리스) 그리고 양의지와 함께 밝은 표정으로 주먹을 쥐고 찍은 사진을 공개했다. 사진과 함께 남긴 박찬호의 글은 한 시즌 동안 타국에서 치열하게 부딪히고 깨지며 눈물을 삼켰던 후배들의 가슴을 뭉클하게 적셨다.

박찬호는 "함께한 시간이 주는 귀함을 담는다. 각자들의 이야기 속에서 지난 한 시즌의 시간들을 느껴보았다. 모두들 각자의 길이 비포장길임을 느낀다"며 "그래도 자신들의 길을 가면서 잘 다져가는 그 길 뒤에는 다음 사람들이 있다는 마음을 담고 간다"고 애틋한 마음을 전했다.

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김하성.AP연합뉴스

송성문. AFP연합뉴스

이어 "그리고 먼저 갔던 그들의 과정을 느낀다. 수고했다. 잘 했다. 괜찮다. 다시 하고 계속 갈 것이기 때문이다"라며 "마음 나누고, 마음 함께 하고, 마음 느끼는 같이 공감하는 시간이 정말 귀함을 배운다. 수고했다!"라고 후배들을 격려했다.

이들이 화려했던 출국길과 달리 고개 숙인 채 귀국길에 오를 수밖에 없었던 이유는 기록이 고스란히 말해준다. 부상 악령, 주전 경쟁의 냉혹함, 낯선 환경의 벽 앞에서 누구 하나 쉽게 풀린 선수가 없었다.

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김하성은 FA 계약 후 이적 첫해, 어깨 부상 여파와 극심한 타격 슬럼프가 겹쳤다. 정규시즌 129타수 15안타로 타율 1할1푼6리, 0홈런, OPS 0.359라는 커리어 최악의 성적표를 받았다. 가을야구에서도 5타수 무안타에 그치며 고개를 떨궜다.

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송성문은 4년 1500만 달러 대우를 받고 입성했으나 1월 복사근 부상으로 출발부터 꼬였다. 131타수 25안타 타율 1할9푼1리, 1홈런 13도루, OPS 0.535에 그쳤고, 현지 언론으로부터 '저비용 실패작'이라는 혹평을 받으며 포스트시즌 엔트리에 탈락했다.

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김혜성은 스타 군단 다저스의 좁은 문을 뚫기 위해 분투했다. 116타수 30안타 타율 2할5푼9리, 1홈런 5도루, OPS 0.651을 기록하며 유틸리티 자원으로 가능성을 보였으나, 주전으로 도약하지 못했고 포스트시즌에서는 단 한 타석도 들어서지 못했다.

김혜성. AP연합뉴스

AP연합뉴스

이정후는 어깨 수술 후 복귀한 풀타임 첫해, 539타수 149안타(타율 2할7푼6리), 10홈런 57타점 12도루, OPS 0.724를 기록하며 코리안 빅리거 중 가장 많은 경기를 소화했다. 그러나 중심 타자로서 팀의 가을야구 탈락을 막지 못했다는 자책감과 1억 달러 몸값에 대한 현지의 높은 기대치가 무거운 짐으로 남았다.

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하지만 눈물의 2026년을 뒤로하고 2027시즌 화려한 부활을 다짐하는 '코리안 빅리거 4인방'의 진짜 승부는 이제부터 시작이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com