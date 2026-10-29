'수비 안 되는데, 무슨 시합을 뛰나' 저승사자들의 등장, 도루왕도 생존 걱정 해야하나

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 3회초 1타점 3루타를 날린 롯데 황성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 김용 기자] 황성빈 생존 가능할까.

롯데 자이언츠는 이동욱 감독을 선임하며 2027 시즌 재도약을 외치고 있다.

이 감독 선임, 확실한 방향성을 읽을 수 있다. 수비다. 롯데는 멤버는 화려하지만, 뭔가 팀적으로 굉장히 허술한 플레이를 할 때가 많았다. 특히 수비 기본기 등에서 허점이 자주 노출됐다. 그러니 성적이 떨어질 수밖에.

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이 감독이 선임되자 야구계에서는 "그래도 최근 몇 년보다는 나아질 수 있겠다"며 장밋빛 전망을 내놓고 있다. 이 감독은 NC 다이노스 코치 시절 김경문 감독 밑에서 엄청난 훈련량으로 팀의 탄탄한 수비를 이끌었다. 감독으로 일할 때도 마찬가지. 수비 분야 최고 전문가라 해도 과언이 아니다.

여기에 외야 저승사자까지 합류했다. 조원우 코치다. 롯데의 전 감독. 외야수 출신으로 코치 시절부터 1군용 외야수 만들기 분야에 정평이 나 있는 지도자다.

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 이동욱 코치가 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

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롯데의 최근 몇 년을 보면 외야에 확실한 주전이라고 할 만한 선수가 없었다. 외국인 선수 레이예스야 그렇다 치고, 누구 하나 '여기가 내 자리'라고 확실하게 가져간 선수가 없다. 윤동희가 어릴 때부터 타격에 일가견을 보였지만, 김태형 감독 체제에서 인정을 받지 못하며 1군과 2군을 왔다갔다 했다.

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황성빈도 마찬가지. 지난해 주전으로 자리잡고, 도루왕까지 했지만 냉정히 말하면 김 감독이 100% 신뢰해 경기에 투입한 케이스는 아니다. 나갈 사람이 없어 나가다보니, 투지도 있고 발도 빠르고 해 기회를 얻었다.

스포츠조선DB

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1군 무대에 이름을 알리기 시작한 후 황성빈의 문제점은 많았다. 타석에서는 살아나가고픈 의지만 앞서 지나치게 기습 번트를 대거나, 컨택트에만 몰두하다 방망이를 상대 야수쪽에 던지는 등 눈살을 찌푸리게 한 경우가 많았다. 하지만 경험을 쌓으며 방망이는 점점 좋아졌다. 지금은 몸이 앞으로 나가며 맞히고 뛰는 야구가 아닌, 자신의 스윙을 하고 있다.

문제는 수비다. 뚜렷하게 나아지는 모습이 없다. 일단 발이 빠르고, 워낙 허슬 플레이에 능해 잘해보일 때도 있지만 깊게 파고 들어가면 수비는 주전 레벨 이하의 수준이라고 해도 과언이 아니다. 타구 판단이 서투르고, 오히려 너무 공격적으로 타구를 쫓고 슬라이딩을 하다 한두베이스를 더 내주는 수비를 할 때가 많다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 황성빈이 3루타를 치고 질주하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

김태형 감독은 그런 황성빈에게 기회를 줬지만, 이 감독과 조 코치가 지금의 수비력으로 황성빈에게 기회를 줄 지는 미지수다. 특히 이 감독은 수비가 되지 않으면 주전 기회를 주지 않을 성향의 지도자다. 롯데는 황성빈보다 수비력이 나은 장두성, 김동혁 등 대기 자원들이 있다. FA 외야수 영입설도 흘러나오고 있다.

위기를 느꼈을까. 황성빈은 일본 요미우리 자이언츠 마무리 캠프로 떠난다. 오직 수비 발전을 위해서다. 여기서 발전된 모습을 보인다면, 두 수비 전문 지도자의 생각도 바꿀 여지가 생길 수 있다. 멋보다, 내실이 중요하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com