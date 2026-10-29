상하위 쉬어갈 곳이 없네...KIA, 최원태 저격용 촘촘한 '지뢰밭' 라인업, "1,2,3번 빠른 야구 가능" [PO3]

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 3회초 수비 후 더그아웃으로 향하는 KIA 김호령, 하주석. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈가 최원태 맞춤형 타선으로 3차전에 임한다.

KIA는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전을 치른다.

시리즈 전적은 1승 1패. 3차전은 중요한 분수령이다.

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역대 플레이오프 1, 2차전이 1승 1패로 끝난 경우는 총 19차례. 이 중 3차전 승리 팀이 한국시리즈에 오른 것은 10차례다. 확률로 환산하면 52.6%에 불과하지만, 5전 3선승제 플레이오프로 좁히면 56.3%(9/16)가 된다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김도영과 박재현의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

한국시리즈를 생각하면 4차전에서 시리즈를 마칠 수 있는 3차전 승리 확보가 너무나도 중요하다.

KIA는 이날 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김규성(2루수)-김태군(포수)-하주석(유격수)의 선발라인업을 짰다. 선발은 준플레이오프 3차전에서 눈부신 호투를 펼친 시라카와다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 삼성의 플레이오프 3차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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상하위 타선 할 것 없이 최원태에게 지뢰밭 타선이다.

최원태에 8타수5안타로 강했던 박재현의 출루가 관건. 2번 김호령도 최원태에게 4타수2안타로 강했다.

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김도영과 카스트로는 최원태를 상대로 홈런 1개씩을 쳤다. 하위타선의 김규성과 김태군은 최원태를 상대로 각각 4타수2안타, 하주석은 3타수2안타로 자신감을 가지고 있다.

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KIA 이범호 감독은 "선빈이가 다리 쪽이 묵직해 지명타자를 넣어야 하는 상황이었다. 2번, 6번을 고민했는데, 호령이가 최원태 볼을 잘 치기도 했고, 2차전 컨디션 나빠보이지 않았다. 1,2,3번이 출루하면 빠른 야구가 가능할 것 같아 호령이 2번, 선빈이를 6번에 넣었다"고 설명했다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 3회초 1사 1루 김규성이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 하이파이브를 나누는 전상현 김태군 배터리의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

준플레이오프에서 시라카와와 배터리 호흡을 맞췄던 한준수 대신 김태군을 배치한 이유에 대해 "김태군 선수가 리드를 하는데 있어, 준수보다 삼성 타자를 잘 알고 있고, 시라카와가 LG와의 준플레이오프에서 준수와 함께 잘했지만 팀이 변했다. 삼성 타자를 잘 아는 볼배합, 베테랑 눈썰미, 타자들의 컨디션 체크하는데 김태군이 빠를 것 같고, 1차전 볼배합도 잘해줬다. 준수 대타카드도 중요한 상황"이라고 설명했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com