이범호 밝혔다, 왜 '2번 김선빈' 포기했나…"호령이 나빠 보이지 않아, 1~3번 빠르게"[광주 현장]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA 김선빈이 타격훈련을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(김)선빈이를 2번을 시킬지 6번을 시킬지 고민했다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 29일 광주기아챔피언스필드에서 열리는 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전을 앞두고 고심 끝에 2번타자로 김호령을 선택한 배경을 설명했다.

KIA는 박재현(좌익수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김규성(2루수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

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이 감독은 "선빈이를 지명타자로 내야 할 것 같아서 2번을 시킬지 6번을 시킬지 고민했다. 그래도 오늘(29일)은 6번에 있는 게 조금 더 낫지 않을까 싶었다. (김)호령이가 올 시즌 최원태(삼성 선발투수) 공도 잘 쳤고, 조금 더 앞에서 나가게 되면 더 빠른 야구가 필요하지 않을까 싶었다. 선빈이가 2번에 있으면 아무래도 막히는 경향이 있다. 선빈이를 중심에 쓰고, 호령이랑 재현이를 앞에 두려고 한다"고 설명했다.

김호령은 플레이오프 2경기에서는 2타수 무안타로 침묵했다. 준플레이오프에서는 7타수 2안타를 기록했다. 이 감독의 눈에는 김호령의 타격감이 나빠 보이지 않았다고.

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이 감독은 "2차전 때 스윙을 봐도 호령이 컨디션이 나빠 보이지 않았다. 오늘은 1~3번에 빠른 선수를 내보내고, 선빈이가 2번에 있으면 좋긴 하겠으나 다리에 조금 묵직한 증상이 있다고 해서 6번이 맞는 것 같다"고 했다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 5이닝 무실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 만루. 최형우에게 밀어내기 볼넷 허용 후 강판 당하는 KIA 이의리. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

KIA 선발투수는 시라카와 케이쇼다. 1, 2차전에 나섰던 제임스 네일-아담 올러 원투펀치가 둘 다 5이닝을 채우지 못하고 조기 강판하는 변수가 있었던 만큼 시라카와의 어깨가 무겁다. 시라카와까지 일찍 무너지면 불펜의 부담이 가중될 수밖에 없기 때문.

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시라카와는 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전에서 5이닝 9삼진 1실점 역투를 펼쳐 큰 경기에 오히려 강한 면모를 보여줬다. KIA는 시라카와의 포스트시즌 2연승 행진을 기대하고 있다.

물론 여차하면 불펜을 가동하겠지만, 시라카와의 구위가 훨씬 낫다는 판단이다.

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이 감독은 "시라카와가 가진 구위를 불펜이 그정도 컨디션 좋은 선수가 딱히 보이지 않는다. 5이닝 3실점까지는 시라카와가 버텨줘야 하지 않을까 생각한다. 시라카와가 초반에 많이 흔들리면, 당연히 큰 경기라 4~5명은 빨리 불펜에 보내두고 준비할 생각이다. 단기전이고, 오늘 마지막이라 생각하고 운용하겠다. 지금 구위는 8일을 쉬고 등판해 스피드가 나쁘지는 않을 것이다. 삼성전에도 나쁜 피칭은 안 했다"고 믿음을 보였다.

삼성 구자욱, 르윈 디아즈, 최형우 등 강한 좌타자들을 잡기 위해서는 좌완 불펜 듀오 이의리와 곽도규의 힘이 절실하다. 이의리는 1차전에 1⅓이닝 무실점 쾌투를 펼쳤지만, 2차전에서는 3타자 상대로 2볼넷 1사구를 기록해 아쉬움을 샀다.

이 감독은 "지금 삼성 중심 타자들한테 (이)의리랑 (곽)도규를 안 쓰면 좌타 라인을 깰 수 없다. 그날은 컨트롤이 안 됐고, 점수를 한 점 주긴 했으나 지금 상황에서는 우완 불펜들 컨디션으로 삼성 중심 좌타자 3~6번을 이기기가 쉽지 않다. 의리랑 도규를 3~5번에 맞춰둬야 승기를 잡지 않을까 생각한다. 도규랑 의리가 들어가야만 이기는 상황이 만들어진다"고 강조했다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 삼성의 플레이오프 3차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com