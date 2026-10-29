'붉은 함성'에 자부심 → KIA 성영탁 "파란색도 세긴 하죠. 그래도 저희 팬들 응원이 더 크다고 생각" [광주 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. KIA 선발투수 올러가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. KIA를 응원하는 야구팬들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 투구하고 있는 KIA 성영탁. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 구원투수 성영탁이 압도적인 '붉은 함성'에 감동했다.

KIA 팬들은 구단 상징인 '레드'로 드레스코드를 맞추고 이번 포스트시즌 열광적인 응원을 펼쳐 화제다.

성영탁은 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전을 앞두고 '1등 인기팀'의 자부심을 나타냈다.

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성영탁은 "확실히 진짜 정규시즌 때와 엄청 다르다. 시즌 때에도 엄청 많은 응원을 받았는데 가을야구라 그런지 분위기와 응원이 더 힘이 된다. 상대팀도 압박감을 느낄 것 같다"며 고마워했다.

KIA 팬들은 대구 원정 1차전 2차전서 라이온즈파크를 빨갛게 뒤덮었다. 삼성 팬들도 푸른 우비를 갖춰 입고 장관을 연출했다.

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성영탁은 "저희가 보는 입장에서도 와 장난 아닌데 싶을 정도다. 상대팀은 더 크게 느낄 수도 있다. 많은 응원 감사하다"고 인사했다.

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삼성 팬들 열기도 만만치 않다. 3차전 4차전은 KIA의 안방 광주다. 삼성은 원정 응원석인 1루측에 역시 파란 우비를 미리 깔아뒀다.

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성영탁은 "파란색도 세긴 하다"고 혀를 내두르면서도 "그래도 저희 팬분들 응원이 더 크다고 생각한다. 자부심 가지고 야구하고 있다"고 덧붙였다.

성영탁은 2차전 1-5로 뒤진 5회말 2사 만루에 구원 등판, 추가 실점 없이 막았다. 하지만 6회말에 흔들리며 자책점 2점을 기록했다.

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성영탁은 "앞에 위기 상황 잘 막고 내려왔다. 뒤에 이닝에서 위기를 만들고 점수를 줬다. 분위기가 확 넘어간 것 같아서 오늘 홈에서 꼭 이겼으면 좋겠다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com