이범호 감독은 '2번 김호령'에게 무엇을 기대하나 → "올 시즌 최원태 공도 잘 쳤고.." [PO3]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 삼성의 플레이오프 3차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 플레이오프 3차전 테이블세터를 변경했다. 김호령이 이번 포스트시즌 처음으로 2번 중책을 맡았다.

이범호 KIA 감독은 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전을 앞두고 타순을 변경한 배경을 설명했다.

KIA는 준플레이오프 3경기와 플레이오프 2차전까지 '박재현-김선빈', '박정우-박재현', '박재현-이호연' 테이블세터 조합을 사용했다. 박정우-박재현이 3경기로 제일 많았다.

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이날 3차전은 박재현이 리드오프, 김호령이 2번 타자다.

이 감독은 2번에 김선빈을 고민하다가 김호령을 배치했다.

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이 감독은 "(김)선빈이를 지명타자로 내야 해서 2번과 6번에서 고민했다. 오늘은 6번이 낫다고 판단했다"고 밝혔다.

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김호령 타순을 올린 이유에 대해서는 "(김)호령이가 올 시즌 최원태 공도 잘 쳤다. 조금 더 앞에서 나가게 되면 더 빠른 야구가 가능하다"고 짚었다.

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삼성 선발투수가 최원태다. 김호령은 올 시즌 최원태 상대로 4타수 2안타다.

김호령은 올해 도루도 17개 기록했다. 안타 하나에 두 베이스 진루가 가능한 빠른 주자다.

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다만 김호령은 포스트시즌 5경기 방망이가 무겁다. 준플레이오프 7타수 2안타, 플레이오프 2타수 무안타다.

이 감독은 "2차전 때 호령이 스윙을 보면 컨디션이 나쁘지 않았다. 오늘은 1번부터 3번까지 빠른 선수를 내보낸다"며 무엇을 기대하는지 명확히 주문했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com