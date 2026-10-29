"전화 안와서 다행" '좌익수' 최형우, 밀당 끝...이제는 '포기' 모드. 붉은 색에 포위될 광주 원정[PO3]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 최형우와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]"전화 안와서 내심 다행이었다."

가을야구 사령탑과 최고참 간 보이지 않는 밀당. 끝이 보인다. 최고참이 드디어 포기한 모양새다.

삼성 최형우가 운명을 받아들였다.

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최형우는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에 5번 좌익수로 선발 출전한다.

1차전 출전하지 않으며 1대5 패배를 더그아웃에서 지켜본 그는 2차전에 5번 좌익수로 출전해 마법 같은 활약으로 8대3 승리를 이끌었다. 128m짜리 초대형 쐐기 홈런 포함, 3타수2안타 2타점.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

우려했던 수비에서도 환상적 보살로 침체될 뻔 했던 더그아웃 분위기를 확 살려냈다.

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3차전 출전은 당연한 선택. 하지만 2차전 후 인터뷰에서 최형우는 "경기장이 커지는 것도 감안해주셨으면 좋겠다"고 넌지시 수비에서 빼줄 것을 당부했다.

하지만 삼성 박진만 감독은 확고했다. "당연히 나간다"고 했다. 아예 시리즈 끝까지 유지할 기세다. 이 소식을 인터뷰장에서 전해들은 최형우는 "휴~"하고 크게 한숨을 지은 뒤 "저는 오늘 밤부터 걱정하게 될 것"이라고 했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성 최형우가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

박진만 감독은 "인터뷰 하는 걸 봤다. 전화올 줄 알았는데 안오더라. 내심 걱정하고 있었다"고 웃으며 "라이온즈파크 뿐 아니라 워낙 이 야구장에도 익숙한데다, 누차 얘기했듯 저평가 될 선수가 아니다. 경험도 많아 충분히 제 역할을 해줄 것"이라고 말했다. 이어 "수비를 나가면 팀 분위기까지 올라가기 때문에, 단기전에서 제 역할을 할 것"이라고 확신했다.

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더이상 퇴로는 없다. 붉은 색 KIA 응원단에 둘러쌓여 수비를 해야할 최형우의 운명이지만, 마흔셋 리그 최고참이 최선을 다해 호수비를 하면 그래도 박수를 쳐줄 정 많고, 품격 있는 KIA팬들이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com