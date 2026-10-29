공식 선언! LAD 구단주 "안 팔아요 10년 이상 우승할 것", 구단가치만 10조 넘는데...오타니 변심 그후

마크 월터 LA 다저스 구단주가 2023년 12월 15일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 오타니 쇼헤이 입단식에서 함께 포즈를 취하고 있다. USATODAY연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]한해 매출 10억달러(약 1조3369억원)를 돌파하고 가치만 해도 78억달러(약 10조4278억원)에 달하는 '재벌 구단'을 포기할 사업가가 있을까.

LA 다저스가 올해 들어 구단 매각설에 시달리는 이유는 구단주인 마크 월터가 자신이 소유한 여러 기업들의 거래에 관한 연방 세무 당국의 조사를 받으며 유동성 난국에 직면해 왔기 때문이다.

그러나 월터 구단주는 다저스를 팔 생각이 없다는 입장을 분명히 했다. 그는 지난 28일(한국시각) 보도된 캘리포니아 포스트와의 인터뷰에서 "우리는 앞으로 10년 이상 계속 승리할 것이다. 이를 위한 우리의 의지는 과거와 마찬가지로 변함없을 것"이라며 "매년 우승할 수는 없겠지만, 계속해서 우승하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

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월터는 1960년 생으로 3450억달러 이상의 운용 자산을 보유한 글로벌 금융 서비스 기업인 구겐하임 파트너스의 최고 경영자다. 그는 다저스 구단 지분 27%을 소유하고 있다. 2012년 21억5000만달러에 매입했다. 다저스 뿐만 아니라 NBA 최고 명문 LA 레이커스와 잉글랜드 프리미어리그 첼시 구단도 보유하고 있다.

마크 월터 LA 다저스 구단주가 2024년 월드시리즈 우승을 차지한 뒤 이듬해 4월 도날드 트럼프 대통령의 초청으로 백악관을 방문해 이야기를 하고 있다. AP연합뉴스

월터는 지난해부터 그가 보유한 기업들 사이에서 이뤄진 매출과 관련해 허위 보고 의혹을 제기한 내부자의 고발 이후 맨해튼 연방검찰청과 증권거래위원회의 조사를 받고 있다.

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다저스 구단 매각설이 본격적으로 떠돈 것은 지난 7월 이후다. 수사기관과 금융당국의 조사 사실이 알려진 이후 몇주 만에 레이커스를 조시 쿠슈너와 밥 아이거에 125억달러에 매각한 것이다. 유동성 확보와 규제 당국의 요구 충족을 위해 다저스 지분도 매각할 가능성이 있다는 관측이 나왔다.

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뿐만 아니라 월터는 이후 첼시 지분도 매각했으며, WNBA LA 스파크스 지분 매각도 검토 중인 것으로 알려졌다.

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다저스 수뇌부는 이러한 매각설에 대해 사실무근이라는 입장을 유지해 왔다. 지난 8월 매각설이 불거졌을 때 스탠 카스텐 CEO와 앤드류 프리드먼 사장 모두 매각설을 일축했고, 구단주인 월터는 이날 캘리포니아포스트에 "레이커스 매각은 다저스와는 무관하다"고 강조했다.

앤드류 프리드먼 야구부문 사장이 지난 9월 18일(한국시각) 포스트시즌 진출을 확정한 뒤 세리머니를 즐기고 있다. AP연합뉴스

프리드먼 사장은 지난 주 NLCS 탈락 후 "마크는 분명 실망한 기색이었지만, 우리가 무엇을 할 수 있느냐에 관심을 쏟았다. 오프시즌에 대한 생각과 계획을 물었다"면서 "아직 오프시즌 계획이 나온 것은 아니지만, 마크는 2027년 우승하기 위한 최상의 조건을 어떻게 마련할 것인가에 집중하고 있다"고 밝혔다.

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월터는 캘리포니아포스트에 "내 구단주 체제 하에 내년에도 월드시리즈 우승을 차지하는 모습을 기대해 주시기 바란다"며 "우리는 그저 꾸준히 승리하는 팀을 만들고자 한다. 다음 시즌 뿐만 아니라 향후 10년, 그리고 이후 수십년 동안에도 계속해서 승리하는 팀을 만들고 싶다"고 했다.

데이브 로버츠 다저스 감독이 지난 16일 NLCS 탈락 후 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

다저스 구단 매각과 관련해 주목받는 선수는 다름 아닌 오타니 쇼헤이다. 그는 2023년 12월 다저스와 10년 7억달러에 FA 계약을 할 당시 월터 구단주와 프리드먼 사장이 자리에서 물러날 경우 해당 계약을 해지할 수 있는 특별 옵트아웃 조항, 다시 말해 '키맨 조항(key man clause)'을 넣었다.

그러데 오타니는 이러한 입장을 바꿨다. 다저스 매각과 상관없이 팀에 남겠다고 한 것이다. ESPN은 지난 8월 14일 '오타니 계약에 마크 월터가 다저스 지분을 매각하는 경우 옵트아웃할 수 있다는 조항이 담겨 있지만, 오타니의 생각을 잘 하는 소식통은 그런 시나리오가 현실화된다고 해도 오타니는 옵트아웃을 하지 않을 것임을 확인했다'고 보도했다.

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한해 1억달러가 넘는 광고계약 수입을 올리는 오타니에게 더 큰 계약을 찾는 옵트아웃은 의미가 없고, 오타니 스스로 다저스 구단에 매우 만족하고 있기 때문이라고 ESPN은 당시 설명했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com