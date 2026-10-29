아! 삼자범퇴였는데… '가을본색' 디아즈, 1회초 선제 투런포, 2경기 연속 홈런[PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회초 2사 1루 디아즈가 선제 2점홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]르윈 디아즈가 '가을사나이' 본색을 발휘하고 있다. 2경기 연속 홈런으로 3차전 기선제압에 성공했다.

디아즈는 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에 4번 1루수로 선발 출전했다.

1회초 2사 1루에서 첫 타석에 선 디아즈는 KIA 선발 시라카와의 초구 슬라이더를 지켜본 뒤 2구째 높은 146㎞ 패스트볼을 힘껏 당겨 우측 담장을 넘겼다.

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2차전에 이은 2경기 연속 투런 홈런. 비거리 119m, 발사각도 24도의 라인드라이브성 홈런이었다. 디아즈는 지난 가을야구에서도 고비마다 홈런을 치며 빅게임 타자로 명성을 떨쳤다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회 선제 투런홈런을 날린 삼성 디아즈. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

KIA로선 막을 수 있었던 아쉬운 1회말 실점이었다.

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선발 시라카와가 쾌조의 스타트를 끊었다. 까다로운 테이블세터 김지찬 박승규를 빠른 공으로 연속 뜬공으로 잡아냈다. 3번 구자욱도 1B2S에서 포크볼 유인구로 헛스윙 삼진을 이끌어냈지만, 원바운드 볼에 블로킹이 이뤄지지 않으며 스트라이크아웃 낫아웃으로 출루를 허용했다.

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삼자범퇴로 깔끔하게 끝날 수 있던 상황에 나온 찜찜한 출루. 불길함은 이내 디아즈의 선제 투런포로 현실이 됐다.

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2차전 반격으로 1승1패 균형을 맞춘 삼성이 적지에서 기분 좋은 선취점으로 리드를 잡았다. 타격감을 회복한 삼성 타자들이 부담을 덜고 활발하게 움직일 수 있게 만들어준 귀중한 한방이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com