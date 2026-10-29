'152㎞ 밀어쳐 넘겼다' KIA 슈퍼스타 역전 홈런 터졌다, 김도영 또 MVP 향해 가나[광주 현장]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영이 플레이오프 생애 첫 홈런을 신고했다.

김도영은 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전에 3번타자 3루수로 선발 출전했다. 이범호 KIA 감독은 1번 박재현-2번 김호령을 배치해 3번 김도영까지 연결, 기동력 있는 야구를 보여주길 기대했다.

이 감독의 기대와 달리 박재현과 김호령이 전혀 출루를 하지 못하고 있는 가운데 김도영이 홈런포를 가동했다.

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김도영은 2-2로 맞선 3회말 1사 주자 없는 상황에서 삼성 좌완 배찬승에게 우월 홈런을 뺏었다. 바깥쪽 시속 152㎞ 강속구를 밀어쳐서 넘기는 괴력을 보여줬다. 3-2 리드를 안기는 큰 한 방이었다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김도영은 준플레이오프 MVP를 차지하며 KIA의 3전 전승 플레이오프 진출을 이끌었다. 준플레이오프에서 9타수 3안타를 기록했는데, 올해 홈런왕답게 안타 3개 모두 홈런이었다. 타점 8개를 쓸어담아 준플레이오프 역대 단일 시리즈 최다 타점 타이기록도 세웠다.

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대구에서 열린 플레이오프 1, 2차전에서는 홈런 없이 안타만 3개를 치며 공격 연결에 더 집중했는데, 이날은 주자 없는 상황에서 마음껏 크게 휘둘렀다.

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KIA는 이날 1회초 선발투수 시라카와 케이쇼가 삼성 르윈 디아즈에게 우월 투런포를 얻어맞아 0-2로 끌려갔다.

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2회말 경기를 원점으로 되돌렸다. 2사 1, 2루에서 김태군이 추격의 1타점 적시타를 터트리고, 하주석이 동점 적시타를 날려 2-2 균형을 맞췄다. 삼성 선발투수 최원태를 1⅔이닝 만에 끌어내린 KIA는 김도영의 홈런으로 분위기가 더 달아오른 상태다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com