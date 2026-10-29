'친정' KIA 만나면 눈에 불꽃이…, 시라카와 끌어내린 역전 투런포, 류지혁 ,가을야구 통산 첫 홈런[PO3]

[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 류지혁이 친정팀 안방에서 비수를 꽂았다.
승부의 중요한 길목에서 통산 포스트시즌 첫 홈런을 역전포로 장식했다.
류지혁은 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에 8번 2루수로 선발 출전했다. 9번 이재현과 자리바꿈을 했다.
경기 전 삼성 박진만 감독은 "지혁이가 출루율이 좋고, 재현이는 작전수행능력이 좋다"고 이유를 설명했다. 찬스메이커 역할을 기대했지만 해결사로 나섰다.
2회 첫 타석에서 2루타성 좌익선상 안타를 치고 2루에서 아쉽게 태그아웃된 류지혁은 5회 두번째 타석에서 일을 냈다.
2-3 역전을 허용하며 끌려가던 경기. 5회초 선두 강민호가 우전안타로 출루했지만, 전병우가 보내기번트에 실패한 뒤 삼진 아웃. 1사 1루에 두번째 타석에 선 류지혁의 배트는 부담스러운 상황이었음에도 가볍게 돌았다.
1회 실점 이후 눈부신 호투를 펼하던 KIA 선발 시라카와의 몸쪽 체인지업을 전광석화 처럼 당겨 챔피언스필드 오른쪽 담장을 넘겼다. 4-3 다시 리드를 가져오는 비거리 122m 짜리 역전 투런포.
희생번트 실패로 5회까지 득점에 실패할 경우 시라카와가 5이닝을 채우고, KIA 불펜진 운영에 도움을 줄 수 있었던 상황. 결국 시라카와는 후속 이재현에게 볼넷을 내준 뒤 마운드를 내려가야 했다.
류지혁이 가을야구 첫 홈런포로 친정팀에 불을 질렀다. KIA만 만나면 눈에 불을 켜는 악바리 내야수. 2차전 승리의 숨은 공신이었던 그가 3차전도 맹활약을 이어가며 가을의 전설을 쓰기 시작했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com