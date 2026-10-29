사생결단 1점 차 초접전인데…챔필에 찾아온 가을 불청객, 비가 변수되나[PO3]

5회를 마친 8시20분 무렵 광주 챔피언스필드 구름 사진. 출처=비커밍순

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]초접전으로 진행되고 있는 플레이오프 3차전.

불청객이 찾아왔다. 챔피언스필드에 빗방울이 떨어지기 시작했다.

29일 열린 KIA-삼성의 플레이오프 3차전. 오후 8시가 조금 넘은 시간, KIA의 5회말 공격부터 비가 시작됐다.

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야구장을 찾은 관중은 하나둘씩 우산을 펴기 시작했다. 1루쪽에 고립된 삼성 팬들은 구단이 나눠준 하늘색 우비를 꺼내 입었다.

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경기는 초접전 1점차 승부로 진행되고 있다. 경기를 중단시킬 만큼 많은 양은 아니다. 빗줄기가 강약을 반복하며 이어진다는 예보지만, 역시 많은 양은 아니다.

갑작스러운 비에 우산과 우비를 꺼내든 챔필의 관중. 광주=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

하지만 경기에 영향을 미칠 수 있다.

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타구속도가 변할 수 있다. 빠른 타구는 더 빨라지고, 느린 타구는 더 느려진다. 흙이 축축해지면 공수 슬라이딩 때 예기치 못한 부상 위험도 있다.

경기는 초박빙이다. 결과를 예상하기 힘든 불펜 총력전이 일찌감치 시작됐다.

삼성이 1회초 디아즈의 투런홈런으로 먼저 앞서갔다. 하지만 2회말 KIA가 김태군 하주석의 연속 적시타로 2-2 동점으로 경기를 원점으로 돌렸다. 3회에는 '슈퍼스타' 김도영이 플레이오프 첫 홈런이자, 포스트시즌 4번째 홈런을 터뜨렸다. 3-2를 만드는 역전 솔로포. 1회 득점 후 시라카와에 끌려가던 삼성은 5회말 류지혁의 투런홈런으로 4-3 역전에 성공했다. 류지혁의 개인 통산 포스트시즌 첫 홈런이었다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com