최원태-시라카와 3선발 동시 붕괴! → 삼성-KIA 처절한 진흙탕 싸움으로 번졌다 [PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 강판 당하는 KIA 시라카와. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 2회말 2대2 동점을 허용한 최원태가 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 플레이오프 3차전이 처절한 진흙탕 싸움으로 번졌다. 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 선발투수가 나란히 부진하면서 일찌감치 불펜 총력전으로 전환됐다.

먼저 삼성 선발 최원태는 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA와 플레이오프 3차전서 2이닝을 버티지 못했다. KIA 선발 시라카와는 4회까지 2실점으로 순항하는 듯했지만 3-2로 앞선 5회초 3-4로 역전을 당하는 홈런을 맞았다.

최원태는 2회를 못 넘겼다. 1회초 디아즈의 투런포로 2-0 리드를 안고 출발했다. 하지만 2회말 선두타자 카스트로에게 허용한 스트레이크 볼넷이 화근이었다. 김선빈에게 0B2S 절대 유리한 볼카운트에서 한가운데 몰리는 커터 실투로 좌전안타를 허용했다. 김태군에게 또 한번 0B2S에 맞았다. 2-1 추격을 당했다. 이어 하주석에게 초구 체인지업을 넣다가 중전 동점 적시타를 허용했다.

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삼성은 더 기다리지 않았다. 배찬승을 바로 구원 투입했다.

시라카와도 마지막 고비를 못 넘었다.

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시라카와는 5회초 선두 타자 강민호를 우전 안타로 내보내면서 흔들렸다. 전병우는 헛스윙 삼진으로 처리했지만, 1사 1루에서 최근 감이 좋은 류지혁에게 우월 투런포를 얻어맞았다. 초구 직구가 볼이 된 가운데 2구째 체인지업이 치기 좋게 들어갔다. KIA는 시라카와가 9번타자 이재현까지는 상대하게 하려 했지만, 볼넷을 내주자 바로 정해영으로 교체를 단행했다. 정해영과 곽도규가 아웃카운트 하나씩을 책임져 추가 실점은 막았다.

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KIA는 그나마 시라카와가 최원태보다 오래 버텼으나 불펜 소모가 컸다. 두 번째 투수 정해영이 타자 2명을 상대하고 곽도규로 교체됐다. 6회초에는 이태양을 원포인트로 기용하고 또 조상우까지 투입했다.

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삼성은 최원태 배찬승 이후 이재희가 4회 5회를 끌어주며 한숨을 돌리는 듯했다. 그러나 6회말 구원 등판한 원태인이 나성범에게 동점 솔로 홈런을 맞으면서 경기는 미궁 속으로 빠져들었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com