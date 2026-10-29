'KIA 캡틴 동점포 폭발!' 삼성 승부수 원태인 초전박살, 4-4 균형…3차전 승자, 이제 진짜 모른다

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 나성범이 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 캡틴 나성범이 경기를 원점으로 되돌렸다.

나성범은 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전에 5번타자 우익수로 선발 출전해 이번 시리즈 첫 홈런을 신고했다.

나성범은 3-4로 끌려가던 6회말 동점포를 쏘아 올렸다. 삼성이 6회말 원태인을 마운드에 올리는 승부수를 던진 상황. 나성범은 원태인의 체인지업을 공략해 오른쪽 담장 너머로 타구를 보냈다. 비거리 125m. 맞자마자 홈런을 직감했다.

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KIA는 경기가 좀처럼 풀리지 않아 애를 먹고 있었다. 선발투수 시라카와 케이쇼가 삼성 타자를 잘 묶어도, 르윈 디아즈와 류지혁에게 나란히 투런포를 허용하는 바람에 4⅓이닝 4실점으로 무너졌다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 원태인이 나성범의 동점 솔로홈런 타구를 바라보고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 나성범이 동점 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

KIA는 일단 삼성이 리드를 잡지 못하게 계속 따라붙으며 괴롭히고는 있다. 0-2로 뒤진 2회말 2사 1, 2루에서 김태군이 추격의 1타점 적시타를 터트리고, 하주석이 동점 적시타를 날려 2-2 균형을 맞췄다. 삼성 선발투수 최원태를 1⅔이닝 만에 끌어내린 순간이었다.

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3회말에는 슈퍼스타 김도영이 나섰다. 1사 주자 없는 상황에서 삼성 좌완 배찬승에게 우월 홈런을 뺏었다. 바깥쪽 시속 152㎞ 강속구를 밀어쳐서 넘기는 괴력을 보여줬다. 3-2 리드를 안기며 어렵게 흐름을 끌고 왔는데, 시라카와가 5회초 류지혁에게 역전 투런포를 맞는 바람에 분위기가 자칫 식을 뻔했다.

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이때 캡틴 나성범이 귀중한 홈런으로 경기를 원점으로 되돌리며 한국시리즈 진출 희망을 키웠다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 나성범이 동점 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com