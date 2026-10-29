'이럴수가' KIA 최초 사건, 슈퍼스타 징크스 깨졌다…"하필 도영이냐" 쫄았던 삼성, 기세 올랐다

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2루 도루를 시도했으나 태그아웃을 당한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 이런 적은 처음이다. KIA 타이거즈가 슈퍼스타 김도영의 홈런에도 패배를 떠안았다.

KIA는 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전에서 치열한 우중 혈투 끝에 4대5로 졌다. KIA는 시리즈 1승2패로 몰렸다. 이제 탈라까지 단 1패밖에 남지 않았다.

KIA는 1회초 선발투수 시라카와 케이쇼가 삼성 르윈 디아즈에게 선취 투런포를 얻어맞았지만, 쉽게 물러서지 않았다. 2회말 2사 1, 2루에서 김태군이 추격의 1타점 적시타를 치고, 하주석이 동점 적시타를 날려 2-2 균형을 맞췄다.

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3회말 KIA 승리의 징표와 같은 김도영의 홈런이 터졌다. 1사 주자 없는 상황에서 삼성 좌완 배찬승에게 우월 홈런을 뺏었다. 바깥쪽 시속 152㎞ 강속구를 밀어쳐서 넘기는 괴력을 보여줬다. 3-2 역전.

KIA는 김도영이 홈런을 친 포스트시즌 경기에서 지금까지 단 한번도 진 적이 없었다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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지난 2024년 10월 23일 광주에서 열린 삼성과 한국시리즈 2차전에서는 김도영이 5-0으로 앞선 2회 솔로포를 터트려 8대3 승리에 힘을 보탰다.

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올해 포스트시즌까지 징크스는 이어졌다. 김도영은 지난 17일 LG 트윈스와 준플레이오프 1차전에서 2홈런 4타점 맹활약을 펼쳐 5대1 승리를 이끌었고, 20일 3차전에서는 포스트시즌 역대 최연소 만루 홈런을 쳐 13대1 대승에 기여했다. 김도영은 KIA의 준플레이오프 3전 전승을 이끈 공을 인정받아 시리즈 MVP를 차지했다.

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하지만 이날은 김도영의 홈런에도 마운드가 버티지 못했다. 5회초 시라카와가 삼성 류지혁에게 역전 투런포를 허용해 김도영의 결승타가 날아갔다.

KIA는 6회말 캡틴 나성범의 동점 홈런으로 다시 승리의 희망을 키우는 듯했다. 삼성이 꺼낸 승부수 원태인을 초장에 흔들 수 있는 한 방이었는데, 후속타가 좀처럼 터지지 않았다.

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그사이 KIA 불펜이 무너졌다. 7회초 2사 2루에서 조상우가 박승규에게 우중간 적시 2루타를 맞고, 바뀐 좌완 투수 이의리는 계속된 2사 2루 위기에서 구자욱에게 우중간 적시타를 허용해 4-6까지 벌어졌다.

공교롭게도 9회말 김도영에게 마지막 기회가 찾아왔다. 2사 후 박재현의 안타와 대타 한준수의 볼넷으로 1, 2루 기회를 잡았다. 삼성은 김도영을 막기 위해 김태훈을 마운드에서 내리고 사토시를 올렸다. 맞아도 피하지 않겠다는 선언과 같았다. 김도영은 사토시의 초구를 쳐 3루수 땅볼로 허무하게 물러났다. 그대로 경기 종료.

박진만 삼성 감독은 "사토시가 초구부터 잘 던져서 김도영을 잡는 순간 우리의 기세가 더 올라갈 수 있겠다 생각했다. 터닝포인트를 확실히 가져갈 수 있었다. 박재현 안타 맞고, 한준수 볼넷 나가면서 김도영은 그래도 우리 불펜에서 힘으로 붙을 수 있는 투수가 필요했다. 남은 선수 중에 그래도 사토시가 구위는 제일 좋다고 판단했다. 결과적으로 또 잘 막아줬다. 많은 분들이 마지막 타석에 김도영이라 나도 물론이고 긴장을 했지만, 사토시가 잘 막아줬다. 김도영 앞선 타석에서 홈런은 잘 친 것 같다. 배찬승한테 밀어서 홈런 치기가 쉽지 않다. 그래도 마지막은 피할 상황은 아니었다. 맞으면 어쩔 수 없는 것이고. 그래도 마지막에 김도영을 잡아 우리 팀 사기가 올라갈 듯하다"고 확신했다.

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삼성 류지혁 역시 "솔직히 (한)준수가 볼넷으로 나가고 다음 타석에 (김)도영이가 있더라. 맞아도 준수한테 맞고 끝내자 했는데, '하필 도영이냐'라고 생각했다. 끝나도 도영이로 끝나겠거니 했다. 져도 도영이한테 진다고 생각했다. (김도영을 잡아) 분위기는 확실히 넘어온 것 같다"고 했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2루 도루를 시도했으나 태그아웃을 당한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com