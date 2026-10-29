'와 천금 결승타' 삼성 이 선수 제대로 사고쳤다, "끝나면 칭찬 많이" 감독님 약속 지킬 거죠?

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 1타점 2루타를 날린 삼성 박승규. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈 박승규가 박진만 감독에게 약속대로 칭찬을 받는다.

박승규는 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 플레이오프 3차전에 2번타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 기록, 6대4 승리를 이끌었다.

박진만 삼성 감독은 2차전에서 2번타자로 출전해 3타수 2안타 1볼넷 2타점 맹활약을 펼친 박승규를 이번에도 2번에 배치했다.

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박 감독은 3차전에 앞서 "(박)승규가 2차전에서 좋은 활약을 해줬다. 상위 타선에서 중심타선으로 연결하는 데 좋은 영향을 줄 수 있다. 오늘(29일)도 좋은 활약을 해주면 좋겠다. 중심 타선이 찬스가 걸리면 해결할 정도로 컨디션이 올라와 있다. 오늘 경기 끝나고 칭찬 많이 해줄 수 있도록 했으면 좋겠다"고 이야기했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 박승규가 재역전 1타점 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 박승규가 재역전 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

안타는 단 하나였으나 영양가가 매우 높았다. 삼성은 4-3으로 앞선 6회말 원태인을 마운드에 올리는 초강수를 던졌는데, 첫 타자 나성범에게 동점 솔로포를 허용하는 바람에 김이 빠진 상태였다.

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7회초 1사 후 이재현이 중견수 왼쪽 안타를 치고, 김지찬의 희생번트로 2사 2루. 박승규가 여기서 KIA 조상우에게 우중간 적시 2루타를 뺏어 다시 5-4 리드를 안겼다.

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박승규가 빠르게 팀에 안긴 한 점이 KIA에 큰 내상을 입혔다. KIA는 급히 좌완 이의리로 투수를 교체했는데, 구자욱이 우중간 적시타로 박승규를 불러들여 6-4까지 거리를 벌렸다. 접전에서 2점차는 꽤 컸고, 삼성은 이 흐름을 놓치지 않은 채 시리즈 2승1패 우위를 점했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 구자욱의 적시타에 득점한 박승규가 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com