이대로 곱게 물러날 삼성이 아니었다...빗속의 극한 총력전→1패 후 2연승, 이제는 KIA가 벼랑 끝[PO3 리뷰]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 구자욱의 적시타에 득점한 박승규가 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 1패 후 2연승으로 한국시리즈 진출에 단 한걸음 만을 남겼다.

삼성은 29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에서 총력 공방전 끝에 6대4로 승리하며 2승1패로 우위를 점했다.

역대 5전 3선승제 플레이오프에서 1승1패에서 3차전 승리팀의 한국시리즈 진출 확률은 56.3%(9/16)다.

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1차전에서 1대5로 패한 뒤 2차전에서 8대3 대승으로 반등에 성공한 삼성이 초반 기세를 이어갔다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 박승규가 재역전 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

'가을사나이' 르윈 디아즈가 1회 첫 타석에서 선제 투런포로 팀에 소중한 선취점을 안겼다.

1회초 2사 후 구자욱이 스트라이크아웃 낫아웃으로 출루하자, 시라카와의 2구째 높은 146㎞ 패스트볼을 당겨 우측 담장을 넘겼다. 2차전에 이은 2경기 연속 투런포.

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KIA는 2회초 2사 후 박재현이 류지혁의 2루타성 타구를 비디오판독 끝에 2루에서 잡아내는 보살로 분위기를 끌어올렸다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 카스트로와 세리머니를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

2회말 1회를 삼자범퇴로 출발했던 최원태가 선두타자 카스트로에게 스트레이크 볼넷을 허용하며 위기를 자초했다.

KIA타선은 2사 1,2루에서 최원태 실투를 놓치지 않고 김태군 하주석의 연속 적시타로 2-2 동점을 만들었다. 기세가 오른 KIA는 3회 '슈퍼스타' 김도영이 배찬승의 패스트볼을 밀어 플레이오프 첫 홈런이자, 포스트시즌 4번째 홈런을 터뜨렸다. 3-2를 만드는 역전 솔로포.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 KIA 시라카와 상대 역전 투런홈런을 날린 삼성 류지혁. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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1회 선취 득점 후 시라카와에 끌려가던 삼성은 5회말 1사 1루에서 터진 류지혁의 투런홈런으로 4-3 역전에 성공했다. 류지혁의 개인 통산 포스트시즌 첫 홈런.

경기는 후반 또 한번 요동쳤다. 삼성 불펜의 '비밀카드' 원태인이 6회 마운드에 올랐다. 삼성 벤치의 승부수. 하지만 마운드에 오르기 무섭게 첫 타자 나성범에게 체인지업을 던지다 123m짜리 동점 솔로포를 허용하고 말았다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 2회말 1루 견제구를 뿌리는 삼성 배찬승의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 삼성 이재희. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

하지만 삼성에는 '2사 후 승리요정' 박승규가 있었다.

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2사 2루에서 네번째 타석에 선 박승규는 호투하던 조상우의 포크볼을 밀어 우중간을 갈랐다. 4-4 균형을 깨는 천금 같은 결승 적시 2루타. 환호하느라 3루 송구가 빠진 걸 못 봤지만, 박승규는 구자욱의 2루수 옆을 빠져 나가는 추가 적시타 때 홈을 밟았다. 6-4.

삼성 타선에서는 박승규 류지혁이 2경기 연속 결정적인 활약으로 승리를 이끌었다. 뱍승규는 2경기 연속 2사 후 적시타를 날렸다. 류지혁은 홈런 포함, 2안타 1볼넷 2타점 3출루 활약으로 하위타선의 기폭제 역할을 했다. 디아즈도 2경기 연속 홈런과 함께 멀티히트를 기록했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 8회말 1사 1루 이재현이 이호연의 직선타를 잡아 병살로 연결해 이닝을 끝내며 이승민의 환영을 받고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

마운드에서는 선발 최원태가 선발 1⅔이닝 동안 3안타 2실점 1볼넷 2탈삼진으로 조기강판했지만, 불펜이 힘을 냈다.

배찬승이 1⅔이닝 동안 154㎞ 강속구로 3탈삼진 1실점, 이재희가 2이닝 1안타 무실점으로 5회까지 버텼다. 6회 등판한 원태인은 첫 타자에게 홈런을 맞고 동점을 허용했지만, 더 이상 실점 없이 아웃카운트 5개를 잡아내며 승리의 발판을 마련했다. 33구로 1⅔이닝을 소화하며 2안타 2탈삼진 1실점. '불펜 에이스' 이승민이 1⅓이닝 무실점으로 2점 차 리드를 지켰다. 9회 김태훈이 2사 1,2루에서 물러났지만, 극한 상황 속 등판한 사토시가 김도영을 잡고 세이브를 기록했다.

KIA는 플레이오프 팀 최다투수 출전 타이기록인 9명의 투수를 쏟아부었지만, 2차전부터 살아난 삼성 타선을 막아내지 못한 채 벼랑 끝에 몰렸다.

이날 챔피언스필드 1만8900석은 어김 없이 매진되며 올시즌 포스트시즌 전 경기 매진과 함께 지난 2023년 한국시리즈 1차전부터 시작된 가을야구 44경기 연속 매진 행진을 이어갔다.

양팀은 30일 오후 6시30분 같은 장소에서 플레이오프 4차전을 치른다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com