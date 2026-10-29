'22구→33구' 야마모토 빙의 원태인, 6회 올인 통했다! 3연투 가능성도 [PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 원태인이 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 삼성 원태인. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 원태인 조기투입 초강수를 던지며 한국시리즈에 성큼 다가섰다.

삼성은 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA 타이거즈와 플레이오프 3차전서 원태인의 구원 활약에 힘입어 6대4로 승리했다. 삼성은 원태인을 6회초에 올리는 과감한 투수 운용을 펼쳤다. 원태인은 홈런 한 방을 맞고 불안하게 출발했지만 곧바로 안정을 찾았다. 1⅔이닝을 1실점으로 책임졌다. 원태인은 구원승을 챙겼다. 2차전 22구, 3차전 33구를 던진 원태인은 4차전 등판 가능성도 열렸다.

삼성 토종 에이스 원태인은 플레이오프서 구원투수로 변신했다. 삼성 마무리투수 김재윤이 부상으로 이탈했기 때문이다. 보직 변경을 명 받은 원태인은 "내가 야마모토가 됐으면 좋겠다"며 웃었다. LA 다저스 야마모토 요시노부는 지난해 월드시리즈에서 선발과 구원을 오가며 맹활약을 펼쳐 우승에 앞장섰다. 원태인은 2차전 8-3으로 앞선 9회초에 마무리로 출격해 승리를 지켜냈다.

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3차전 원태인의 출전 여부도 초미의 관심사였다. 원태인이 3차전에 구원 등판하면 4차전 선발투수로 크리스 페덱이 나가야 한다. 페덱은 1차전에 던졌다. 3일 쉬고 나오는 강행군이다. 원태인을 3차전에 아끼고 4차전 선발로 기용할 수도 있었다.

박진만 삼성 감독은 3차전을 앞두고 "분수령이다. (원태인이)마무리가 아닐 수도 있고, 변동 가능성 충분히 있다고 본다"며 궁금증을 유발했다.

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삼성은 4-3으로 앞선 6회말 승부수를 던졌다. 바로 원태인이 여기서 등판했다.

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원태인은 첫 타자 나성범에게 동점 솔로 홈런을 맞았다. 망연자실한 순간이었다. 삼성이 원태인도 소모하고 이날 승리까지 놓치는 최악의 시나리오가 그려졌다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 원태인이 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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원태인은 금새 정신을 가다듬었다. 김선빈을 3루 땅볼 처리했다. 김규성에게 중전 안타를 맞았지만 김태군을 중견수 뜬공으로 잡았다. 하주석을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다.

원태인까지 쏟아부은 삼성 벤치의 필승 의지에 타선이 응답했다. 삼성은 7회초 박승규 구자욱의 연속 적시타로 6-4 리드를 되찾았다.

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원태인은 7회말 박재현 김호령까지 2아웃을 책임졌다. 김도영 타석에 이승민과 교체됐다. 이승민은 김도영에게 유격수 내야안타를 맞았지만 카스트로를 뜬공으로 정리했다.

이승민이 8회까지 1⅓이닝을 무실점으로 버텼다. 6-4로 앞선 9회말에는 김태훈이 2사 1, 2루 벼랑 끝 위기를 자초했다. 사토시가 김도영에게 3루 땅볼을 이끌어내 마침표를 찍었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com