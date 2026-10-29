시즌 끝나면 쉬어! KIA 네일 vs 삼성 페덱 → 4차전 선발이다. 3일 쉬고 사생결단

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 네일의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회초 강판 당하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 지금은 쉴 시간이 없다. KIA 타이거즈는 지면 끝이고 삼성 라이온즈는 여기서 끝내야 한다.

KIA 제임스 네일과 삼성 크리스 페덱이 30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 4차전 선발 격돌한다.

두 선수 모두 겨우 3일 쉬었다. 이들은 26일 플레이오프 1차전 선발 맞대결을 펼쳤다.

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4일 휴식을 보장할 상황이 아니다. KIA는 시리즈 1승 2패에 몰렸다. 삼성도 굳이 5차전을 염두에 둘 이유가 없다.

그나마 네일이 체력적인 측면에서 유리해 보인다. 네일은 1차전 4⅓이닝 1실점 57구를 기록했다. 네일은 투구수를 관리하며 효율적인 투구를 이어갔지만 예상치 못한 헤드샷 퇴장을 당했다. 본의 아니게 체력을 비축하게 된 셈이다.

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페덱은 1차전에 한계 투구수에 거의 도달했다. 페덱은 KIA 타선에 상당히 고전했다. 4⅔이닝 동안 94구를 던지며 5피안타 5실점 패전을 떠안았다.

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두 선수에게 마지막 투혼을 기대해야 한다. KIA와 삼성 모두 불펜 소모가 극심했다. 네일이든 페덱이든 4차전에 조금이라도 길게 버텨주는 쪽이 유리하다.

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3차전에 삼성은 선발 최원태가 2이닝도 못 버텼다. 2회부터 불펜을 가동하면서 구원투수 6명을 쏟았다. 배찬승-이재희-원태인-이승민-김태훈-사토시가 차례로 나왔다. 원태인과 이승민은 3연투에 걸린 상황이다.

KIA도 불펜 사정이 어렵다. KIA는 이미 준플레이오프 3경기를 치르고 올라왔다. 3차전 선발 시라카와가 나름 5회 1사까지 막아줬지만 이후에 나온 투수들이 빠르게 교체됐다. KIA는 삼성 보다 많은 8명을 구원 투입했다. 5회부터 정해영-곽도규-이태양-조상우-이의리-성영탁-김범수-전상현이 나왔다. 조상우와 전상현만 1이닝 이상 던지고 다른 선수들은 1이닝을 못 버텼다.

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이범호 KIA 감독은 "네일이 먼저 나가고, 양현종까지 모두 대기한다"며 총력전을 선언했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com