[일문일답]'벼랑 끝' KIA 이범호의 초강수…"우린 마지막이라 당연히 네일, 양현종도 대기한다"

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 삼성의 플레이오프 3차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "우리는 마지막이다. 당연히 제임스 네일이 나가야 한다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전에서 4대6으로 석패한 아쉬움을 감추지 못했다. KIA는 시리즈 1승2패에 몰렸다. 4차전을 잡지 못하면, KIA의 2026년은 이대로 끝난다.

마음처럼 풀리지 않는 경기였다. KIA 선발투수 시라카와 케이쇼가 4⅓이닝 4안타(2홈런) 1볼넷 4삼진 4실점에 그친 게 큰 변수였다. 시라카와는 삼성 타자들을 전반적으로 잘 묶었는데, 르윈 디아즈와 류지혁에게 나란히 투런포를 허용해 무너졌다.

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KIA 타선은 계속해서 반격했다. 0-2로 뒤진 2회말에는 김태군과 하주석이 나란히 1타점 적시타를 날려 2-2 균형을 맞추고, 3회말에는 김도영이 역전 홈런을 터트려 3-2로 앞서 나갔다. 3-4로 뒤진 6회말에도 나성범이 동점 홈런을 쏘아 올리며 어떻게든 버텼다.

하지만 마운드가 끝내 버티지 못했다. 7회 조상우와 이의리가 각각 박승규와 구자욱에게 적시타를 허용하는 바람에 4-6으로 벌어지면서 결국 KIA가 고개를 숙였다.

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이 감독은 4차전 선발투수로 네일을 예고하며 5차전까지 시리즈를 끌고 가겠다고 다짐했다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 강판 당하는 KIA 시라카와. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루. 강판 당하는 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

◇다음은 이범호 감독과 일문일답.

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-경기 총평.

아쉽게 졌다. 홈런을 따라가면서 맞고, 따라갔을 때 맞다 보니까 어려운 경기를 했다. 내일 또 준비 잘해서 이기는 경기 할 수 있도록 최선을 다하겠다.

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-4차전 선발투수 네일 선택한 배경은.

투구 수가 50개 정도였고, 우리는 마지막이라. 당연히 나가야 한다. 네일이 먼저 던지는 것은 팀이 이기기 위한 제일 좋은 선택이라고 생각하고 준비시켜야 할 것 같다.

-양현종이 준플레이오프부터 한 경기도 안 나오고 있는데.

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당연히 오늘 이겼으면 선택지를 생각했겠지만, 양현종 던지게 하는 게 첫 번째가 아니고 팀이 이길 수 있도록 하는 게 중요하다. 이길 확률을 만들기 위해서 가장 상황에 맞는 것을 선택하다 보니 그랬다. 네일이 공도 많이 안 던져서 네일이 나가는 게 맞다.

-총력전인가.

그렇다. 양현종을 먼저 할지, 네일을 먼저 할지 고민했다. 내일은 네일이 먼저 나가고, 양현종까지 모두 대기한다.

-테이블세터가 아쉬웠다.

모든 선수들 다 돌아가면서 해주고 있다. 빨리 컨디션을 최대한 끌어올리고 싶을 텐데, 잘 안 올라오고 있는 듯하다. 좋은 선수들은 계속 올아오지만, 안 좋은 선수들은 힘들다. 마지막 경기라서 가장 확률 높은 야구를 할 수 있는 데이터를 확인해 라인업을 짜야 할 것 같다.

-3차전까지 불펜 소모도 많았다.

선발투수들이 길게 던져주면 제일 좋은데, 여건상 선발들이 초반에 이닝을 길게 못 갔기 때문에 불펜을 최대한 사용해서 점수를 막아야 하는 게 야구다. 최대한 전체 선수 다 쓰면서 준비시키고 있고, 이 정도 불펜 소모는 선수들도 생각했을 것이다. 내일도 그렇고, 남은 경기 더 어렵고 긴 싸움 될 것이다. 투수들이 잘 준비해 줄 것이다. 타자들이 공격력 더 발휘해 줘야 투수들이 부담을 덜 수 있다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 5대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 네일의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com