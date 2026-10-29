KIA 김도영 치면 뭐하나. 주자가 없는데 → 박재현-김호령 9타석 1출루 [PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 KIA 선수들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승에게 삼진을 당한 KIA 김호령. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 김도영 공격력 극대화에 실패했다. 김도영은 잘 쳤지만 외로웠다. KIA는 탈락 위기에 몰렸다.

KIA는 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전서 4대6으로 졌다.

응집력이 부족했다. 안타가 부족하지는 않았다. 삼성이 10안타에 6점, KIA는 9안타에 4점을 뽑았다. 홈런 2방이 모두 1점짜리 였다는 점도 아쉬웠다.

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무엇보다 김도영 앞에 찬스가 안 걸렸다. 김도영은 5타석 4타수 2안타 1홈런 1볼넷을 기록했다. 네 번째 타석까지 주자가 깔린 적은 없었다.

테이블세터가 부진했다. 김도영은 3번 타자로 나섰다. 1번에 박재현 2번에 김호령이 배치됐다. 박재현은 5타수 1안타, 김호령이 4타수 무안타 침묵했다.

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김도영은 1회말 2사 주자 없는 상황에서 삼진을 당했다.

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2-2로 맞선 3회말 선두타자는 2번 김호령이었다. 김호령이 삼진으로 물러났다. 1사 주자 없는 상황에서 김도영이 등장했다. 김도영은 역전 솔로 홈런을 폭발했다.

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3-4로 재역전을 당한 5회말도 김호령이 선두타자로 등장했다. 김호령이 다시 삼진으로 물러났다. 김도영이 볼넷을 골라 나갔다. 김도영은 2루 도루까지 시도하다가 아웃 됐다.

4-6으로 뒤진 7회말 또한 김도영이 혼자 공격했다. 선두타자 박재현이 2루 땅볼 아웃됐다. 김호령이 삼진으로 고개를 숙였다. 김도영은 2사 주자 없는 상황에서 3-유간 깊은 내야 안타를 뽑아냈다. 유격수 송구 실책까지 겹쳤다. 김도영이 2루까지 갔다. 카스트로가 중견수 뜬공에 그쳐 득점과 연결되지 않았다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 김도영이 내야땅볼을 치고 상대 유격수 이재현의 악송구로 2루 진루를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

KIA는 9회말이 돼서야 김도영 앞에 밥상을 차렸다.

2사 후 박재현이 우전 안타를 치고 나갔다. 김호령 타석에 한준수가 대타 등장했다. 한준수가 볼넷을 얻어내면서 김도영에게 찬스를 이어줬다.

김도영이 2사 1, 2루에 타석에 섰다. 홈런 한 방이면 경기가 뒤집힐 참이었다.

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삼성은 사토시로 투수를 교체했다.

김도영도 매번 잘 칠 수는 없었다. 처음 걸린 찬스에서 하필 범타가 나왔다. 김도영이 3루 땅볼에 머물면서 KIA의 반격은 실패로 돌아갔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com