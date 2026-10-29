사이영상 예약→WS 2승, 절반은 콘트레라스가 만들었다...미즈 "일주일 동안 그와 함께 우승 예상"

제이콥 미저라우스키가 6회 투구 도중 오른쪽 종아리 통증을 호소하자 트레이너가 나온 가운데 포수 윌리엄 콘트레라스가 어깨를 두드려주고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스가 29일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 열린 월드시리즈 5차전서 탬파베이 레이스를 4대1로 꺾고 창단 첫 우승을 차지하자 현지에서는 막강한 투수진이 원동력이었다는 평가가 나온다.

밀워키는 올 정규시즌서 팀 평균자책점이 3.51로 내셔널리그(NL) 1위였고, 탈삼진(1544)과 WHIP(1.18), 피안타율(0.221)은 2위였다. 투수 주요 부문서 '톱'을 다퉜던 투수진은 포스트시즌서도 기세를 잃지 않았다.

포스트시즌 13경기 팀 평균자책점은 1.98로 탬파베이(3.43)를 압도했다. 이런 밀워키의 막강한 투수진을 이끈 주역이 바로 포수 윌리엄 콘트레라스다.

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제이콥 미저라우스키. AFP연합뉴스

그는 공수 능력 고루 갖춘 전천후 포수다. 골드글러브를 받은 적은 없지만, 투수 리드와 타격은 톱클래스 수준이다. 특히 높은 ABS 챌린지 성공률이 동료 투수들의 안정을 이끌었다는 분석이다.

콘트레라스는 정규시즌서 전체 포수들 가운데 가장 많은 185차례 ABS 챌린지를 요청해 그중 105차례를 성공시켰다. 즉 볼로 판정된 공의 56.8%를 스트라이크로 뒤집었다는 얘기다.

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이번 포스트시즌서는 33번 ABS 챌린지를 신청해 22번을 뒤집었다. 성공률이 66.7%다. 월드시리즈에서는 13번 신청해 76.9%인 10번을 스트라이크로 바꿨다. 상대팀 탬파베이 포수 닉 포르테스와 리암 힉스가 합계 14번의 ABS 챌린지 중 9번 성공(64.3%)한 것과 비교하면 콘트레라스의 뚜렷한 우위다.

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이날 5차전서는 한 차례 신청해 뒤집었다. 2-0으로 앞선 5회말 수비 때 선두 라이언 빌레이드를 상대로 원볼에서 2구째 90.8마일 슬라이더가 가운에 높은 코스로 볼 판정을 받자 ABS를 신청해 스트라이크로 번복시킨 뒤 2루수 땅볼로 잡아냈다.

미저라우스키. AP연합뉴스

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이때 밀워키 투수는 선발 제이콥 미저라우스키였다. 그는 5⅔이닝 2안타 무실점의 호투를 펼치며 지난 1차전에 이어 또 승리투수가 됐다. 월드시리즈 2경기에서 10⅔이닝을 투구해 6안타와 2볼넷을 내주고 삼진 5개를 잡아내면서 1실점했다. 평균자책점이 무려 0.84다.

사실 월드시리즈 MVP를 미저라우스키에 줘도 크게 이상할 것은 없었다. 그러나 MVP 투표를 한 기자단과 MLB 사무국의 평가는 콘트레라스였다.

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밀워키가 1969년 창단 이후 첫 월드시리즈 제패를 할 수 있었던 것은 콘트레라스의 공수 활약 덕분이라고 해도 과언이 아니다. 그는 타석에서도 5경기에서 타율 0.381(21타수 8안타), 4타점, 2득점, 2볼넷, 1도루, OPS 0.864로 매서운 실력을 발휘했다.

이날 5차전에서는 6회초 2-0으로 앞선 6회초 좌측 2루타를 터뜨려 3-0으로 달아나는 타점을 올렸다.

밀워키 브루어스의 월드시리즈 우승 MVP인 포수 윌리엄 콘트레라스가 트로피를 번쩍 들고 포즈를 취하고 있다. Imagn Images연합뉴스

미저라우스키다는 "우승은 빌(Bill, 콘트레리스의 애칭) 덕분이다. 우리는 지난 일주일 내내 이야기를 나누며 이런 순간 올 것을 예상했다. 정말 놀라운 일이다. 그가 없었다면 해낼 수 없었을 것"이라며 "이번 시즌 내내 그와 함께 할 수 있어서 정말 좋았다"고 했다.

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미저라우스키는 지난해 메이저리그에 데뷔해 2년 동안 45경기에 등판하는 동안 콘트레라스와 35경기에서 호흡을 맞췄다. 올시즌에는 30경기 선발등판 가운데 24경기에서 콘트레라스가 공을 받아줬다.

좋은 투수가 되려면 좋은 포수를 만나야 한다. 특히 젊은 투수들일수록 그렇다. 미저라우스키는 올시즌 평균자책점(1.80), 탈삼진(252), WHIP(0.80), 피안타율(0.157) 등 주요 4개 부문서 전체 1위에 올랐다. 사이영상을 사실상 확정한 미저라우스키는 그 절반의 공을 콘트레라스에 돌려야 한다.

1997년 12월 베네수엘라 태생인 콘트레라스는 2020년 애틀랜타 브레이브스에서 메이저리그에 데뷔해 2022년 주전 자리를 잡았고, 2023년 밀워키로 이적한 뒤 공수에서 정상급 포수로 올라섰다. 내년 1550만달러의 구단 옵션이 걸려 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com