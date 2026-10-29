KIA 하늘이 버렸나.. 주자 가만히 있었으면 안타였는데 → 병살로 둔갑한 직선타. 삼성은 천운이다 [PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 8회말 1사 1루 이재현이 이호연의 직선타를 잡아 병살로 연결해 이닝을 끝내며 류지혁과 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 삼성 선수들의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 승리의 여신이 삼성 라이온즈를 향해 웃었다. KIA 타이거즈는 불운을 안긴 야속한 하늘을 탓할 수밖에 없었다.

삼성은 29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KIA와 플레이오프 3차전서 6대4로 승리했다.

삼성은 시리즈 2승 1패로 앞서가며 한국시리즈를 향해 성큼 다가섰다.

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삼성이 6-4로 앞선 8회말이 결정적인 승부처였다. 1사 1루에서 KIA 이호연의 잘 맞은 타구가 유격수 글러브에 바로 빨려들어가면서 더블플레이로 연결됐다.

위기를 넘긴 삼성은 승리까지 직진, 큰 찬스를 날린 KIA는 반전 없이 주저앉았다.

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이 장면은 순전히 '운'이 희비를 갈랐다.

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삼성 좌완 이승민은 1사 후 김선빈을 볼넷으로 내보냈다.

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KIA는 발 빠른 김민규를 대주자로 투입했다. 김규성 타석에 이호연 대타 카드를 꺼냈다.

2볼 2스트라이크 6구째 KIA 벤치가 작전을 걸었다.

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1루 주자 김민규가 도루 스타트를 끊었다.

이호연은 타격했다. 이호연은 잘 쳤다. 방망이 중심에 맞혔다.

매우 공교로운 상황이 벌어졌다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김민규가 뛰자 삼성 수비진이 도루에 대비했다. 삼성 유격수 이재현이 2루를 커버하러 들어왔다.

그런데 하필이면 이호연이 친 타구가 딱 이재현 정면으로 날아갔다. 이재현이 직선타 처리한 뒤 그대로 김민규까지 태그, 이닝이 순식간에 종료됐다.

김민규가 도루 스타트를 하지 않았다면 이재현이 2루 쪽으로 움직일 일도 없었고 이호연의 타구는 그대로 중견수 앞으로 굴러갔을 터였다.

하지만 1사에 2스트라이크였기 때문에 KIA는 작전을 펼쳐야 추가 진루를 기대할 수 있었다.

게다가 유격수가 2루 쪽으로 이동하면 반대로 3-유간이 넓어진다. 타구가 왼쪽으로 갔다면 오히려 안타 확률도 높아진다.

삼성은 천운이 따랐고 KIA는 단지 운이 없었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com