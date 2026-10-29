[일문일답] '어차피 KS 삼성?' 박진만의 단언…"김도영 잡는 순간, 우리 기세 더 올라갈 수 있겠구나"

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 삼성의 플레이오프 3차전. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "김도영을 잡는 순간 우리의 기세가 더 올라갈 수 있겠다 생각했다."

박진만 삼성 라이온즈 감독이 29일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 플레이오프 3차전에서 6대4 진땀승을 거둔 소감을 밝혔다. 삼성은 시리즈 2승1패를 기록, 1위 KT 위즈와 한국시리즈까지 단 1승만 남겨뒀다.

삼성은 선발투수 최원태가 1⅔이닝 2실점에 그치자 빠르게 투수 교체를 단행했다. 배찬승(1⅓이닝 1실점)-이재희(2이닝)-원태인(1⅔이닝 1실점)이 멀티이닝을 버텨준 덕분에 웃을 수 있었다. KIA 강타자 김도영과 나성범에게 홈런을 하나씩 내주긴 했지만, 주자를 모아놓지 않고 맞아 큰 내상을 입진 않았다.

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타선에서는 르윈 디아즈와 류지혁이 KIA 선발투수 시라카와 케이쇼를 4⅓이닝 만에 끌어내리는 데 앞장섰다. 디아즈와 류지혁이 나란히 투런포를 터트려 KIA를 당황하게 했다. 4-4로 맞선 7회에는 박승규의 1타점 적시 2루타와 구자욱의 1타점 적시타가 터져 KIA의 추격 의지를 꺾을 수 있었다.

9회말 2사 1, 2루 위기에 김도영을 승부해야 했지만, 구원 등판한 사토시가 공 하나로 3루수 땅볼로 처리해 웃을 수 있었다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 1사 1루 류지혁이 재역전 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 삼성 원태인. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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◇다음은 박진만 감독과 일문일답.

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-경기 총평은.

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(최)원태가 일찍 내려가서 나중에 나온 불펜이 좋은 역할을 했다. 일찍 불펜을 가동했는데, 나온 선수들이 최소 실점으로 막아줘서 승리할 수 있는 포인트가 된 것 같다. 초반에 디아즈의 홈런과 1년에 몇 개 안 치는 류지혁이 결정적 홈런을 쳤다. 시작 전에 박승규 칭찬 많이 해줄 것이라 했는데, (박)승규가 결승타를 쳐서 이길 수 있었다.

-최원태를 2회를 내리는 게 쉽지 않았을 듯하다.

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우리가 2-0 리드한 상황에서 동점타를 맞고 나서 분위기가 넘어가면 안 되겠다 생각했다. 초반이라도. 3차전이 중요하기 때문에. 위기에서 (배)찬승이가 막아줘서 우리가 역전 안 당하고, 분위기를 안 넘겨줘서 마지막까지 좋은 경기를 할 수 있었던 것 같다.

-원태인을 일찍 내린 이유는 4차전까지 본 것인가.

솔직히 6회부터 (원)태인이랑 솔직히 승민이랑 2명으로 끝내고 싶은 마음이었다. 투구 수가 많았고, 날씨도 궂어서 마지막에 김태훈이 세이브하러 올라왔다. 2아웃은 잘 잡고 위기를 맞이했는데, 사토시가 초구부터 잘 던져서 김도영을 잡는 순간 우리의 기세가 더 올라갈 수 있겠다 생각했다. 터닝포인트를 확실히 가져갈 수 있었다. 태인이 (이)승민이 1차전부터 다 연속으로 출전하고 있고, 날씨 영향도 있어서 4차전 등판은 몸 상태를 체크해야 할 것 같다.

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-4차전 선발투수 크리스 페덱이 사흘 쉬고 등판하는데.

정규시즌은 관리해 주면서 하지만, 포스트시즌은 단기전이다. 상황마다 우리 팀 안에 있는 전력을 다 쏟아서 후회 없는 경기를 해야 한다. 페덱에게 이야기했고, 본인이 흔쾌히 하겠다고 했다. 1차전이 아쉬워서 복수를 하고 싶다고 하더라. 몸 상태만 이상이 없다면, 충분히 잘할 것이다.

-이재희 이 정도 잘할 줄 알았나.

포스트시즌 첫 경기라 부담 많이 됐을 것이다. 2이닝을 잘 막아줬다. 원태 내려가고 불펜을 일찍 막아줬는데, 앞으로도 재희가 불펜에서 큰 역할을 하겠다는 기대감이 생겼다. 초반 대기가 찬승이랑 재희였다. 5회 이전에 변수 생길시 좌우 투수를 한 명씩 대기시켰고, 계획한 대로 타순에 따라 순서대로 나가게 준비시켰다. 찬승이도 분위기 넘어갈 수 있는 상황에서 위기를 잘 막아줘 초반 싸움을 잘했다.

-원태인으로 굳히기 들어가려 했는데, 공 하나로 계획이 틀어질 뻔했다.

태인이가 홈런을 맞았지만, 역전을 안 당했다. KIA도 시라카와 내려가고 불펜 소모가 많아서 역전만 안 당하면 우리가 충분히 승산 있다고 생각했다.

-박승규 세리머니하다 3루 못 간 것은?

포스트시즌 처음이라 흥분한 것 같다. 걸어가도 됐을 것 같은데(웃음). 본인의 흥분과 벤치를 업시키기 위해서 그랬던 것 같은데, 젊은 선수라 이해하지만 끝까지 뛰어야 하지 않을까 생각한다. (구)자욱이가 그래도 적시타를 쳐서 다행이다.

-마지막 사토시 결정 배경은.

박재현 안타 맞고, 한준수 볼넷 나가면서 김도영은 그래도 우리 불펜에서 힘으로 붙을 수 있는 투수가 필요했다. 남은 선수 중에 그래도 사토시가 구위는 제일 좋다고 판단했다. 결과적으로 또 잘 막아줬다. 많은 분들이 마지막 타석에 김도영이라 나도 물론이고 긴장을 했지만, 사토시가 잘 막아줬다. 김도영 앞선 타석에서 홈런은 잘 친 것 같다. 배찬승한테 밀어서 홈런 치기가 쉽지 않다. 그래도 마지막은 피할 상황은 아니었다. 맞으면 어쩔 수 없는 것이고. 그래도 마지막에 김도영을 잡아 우리 팀 사기가 올라갈 듯하다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회초 강판 당하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com