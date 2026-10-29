“일본 야구는 재미없다” 사이영상 투수의 작심 발언. 알고 보니 日타자 칭찬인가

요코하마 DeNA 베이스타즈 시절 트레버 바우어. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]일본프로야구에서 던졌던 트레버 바우어가 자신의 SNS에 "일본 야구는 재미없다"라고 평가하는 글과 영상을 올렸다. 그런데 돌려서 보면 일본 타자들의 콘택트 능력을 높게 평가한 것이다.

바우어는 최근 자신의 SNS에 "일본야구는 재미없다"면서 "커트 능력, 콘택트 능력이 정말 대단하다"라고 그 이유를 설명했다.

바우어는 2020년 신시내티 레즈 소속으로 사이영상을 수상할 정도로 메이저리그 톱클래스 투수로 맹활약을 펼쳤지만 성추행 혐의로 메이저리그 구단들에서 퇴출됐었다. 이후 법정공방에서 무죄가 됐지만 사고뭉치 이미지로 인해 바우어의 메이저리그 복귀는 이뤄지지 않았고, 바우어는 눈을 돌려 일본으로 향했다. 2023년엔 요코하마 DeNA 베이스타즈에서 10승4패 평균자책점 2.76의 좋은 성적을 거뒀고, 2024년엔 멕시코리그에서 뛰었지만 2025년 다시 DeNA로 복귀해 4승10패 평균자책점 4.51에 그치며 일본을 떠났다.

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바우어는 "일본 타자에게서 삼진을 뺏기가 매우 어렵다고 하는데 이는 타자들이 끈질기게 승부하기 때문이다"면서 "강속구를 던지는 투수를 상대로도 뛰어난 배트 컨트롤을 보이고, 선구안이 좋고 맞히는 능력이 탁월하다"라고 그 이유를 설명했다. 또 "타자들은 대부분 홈런을 노리기보다 배트에 맞히는 것을 목표로 하고 적은 투구수로 타자를 잡으려는 투수 입장에선 답답하다"라고 말했다.

바우어는 심지어 "일본 야구는 재미없다. 어느 팀에나 파울만 치는게 역할인 타자가 3명씩 있다. 그들은 안타를 노리지 않는다"라며 "그들이 타선에 들어가는 이유는 선발을 4회쯤 마운드에서 내리기 위해서다. 그들은 투구수를 30구 가까이 늘리게 만든다"라고 했다.

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맞히는 능력이 탁월한 타자들이 많다보니 투수의 입장에선 잡아내는 재미가 없다는 것을 말한 것. 그만큼 일본 타자들의 능력을 높이 샀다고 볼 수 있다.

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바우어가 올해는 미국 독립리그와 멕시칸리그에서 뛰었던 만큼 내년엔 다시 일본리그에서 뛰고 싶은 마음에 일본야구를 칭찬하는 것으로 볼 수 있을 것 같다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com