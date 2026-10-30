"야! 벌금내, 정신차려" 역전 결승타 치고도 쏟아진 비난, "커피로 좀 어떻게 안될까요?"[PO]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 박승규가 재역전 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박승규가 2경기 연속 결정적 활약에도 선배들한테 혼쭐이 났다.

세리머니 하느라 3루 진루 기회를 놓친 탓. 그래도 구자욱의 적시타 때 홈을 밟아 결과적으로 영향이 없었다. 삼성은 박승규의 7회 결승 2루타에 힘입어 6대4 승리로 1패 후 2연승을 달렸다.

박승규의 한방은 결정적일 때 나왔다.

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4-3으로 앞선 6회말 삼성이 불펜의 '비밀카드' 원태인을 올렸다. 벤치의 극한 승부수. 하지만 마운드에 오르기 무섭게 첫 타자 나성범에게 체인지업을 던지다 123m짜리 동점 솔로포를 허용하고 말았다. 4-4 동점.

분위기가 다운될 상황이었지만, 삼성에는 '2사 후 승리요정' 박승규가 있었다.

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7회초 2사 2루에서 네번째 타석에 선 박승규는 호투하던 조상우의 포크볼을 밀어 우중간을 갈랐다. 4-4 균형을 깨는 천금 같은 결승 적시 2루타. 환호하느라 3루 송구가 빠진 걸 못 봤다. 천만다행으로 구자욱의 2루수 옆을 빠져 나가는 추가 적시타 때 홈을 밟았다. 6-4.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 오늘의 타격감상 박승규가 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회초 2사 2루 박승규가 재역전 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

박승규는 "그 2루타가 너무 기분이 좋아서, 세리머니를 하고 있던 중에 다음 플레이가 이어졌는데 다음부터는 확실하게 마무리 짓고 세리머니 하겠다"고 반성했다. 이어 "형들이 정신차리라고 장난으로 말씀하셨다. 벌금내라고도 하셔서 커피를 살 생각"이라고 말했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 박승규가 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

삼성 박진만 감독은 "걸어가도 사는 상황이었다"면서도 박승규를 적극 감쌌다.

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"가을야구를 처음하는 건데 흥분해서 그랬던 것 같다. 물론 플레이는 끝까지 해야하지만, 흥분과 벤치 기운을 끌어올리기 위해 하는 젊은 선수들의 그런 행동은 좋다고 생각한다"고 두둔했다.

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그럼에도 팀을 이끄는 수장으로서 "그래도 끝까지 뛰어야 하지 않을까 싶다"며 "자욱이 적시타가 터져서 다행이었다"고 말했다.

2, 3차전 박승규의 2사 후 결정적인 한방이 없었다면 이번 시리즈 삼성은 벼랑 끝에 몰렸을 수 있다. 다시 나와서는 안될 미스였지만, 모두가 그의 진심을 알기에 '너그럽게' 감싸줬던 아름다운 순간이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com