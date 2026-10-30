LAD 김혜성 2027시즌 초대형 낭보! "경쟁자 에드먼 트레이드 카드로 사용"…부상과 기복 있는 경기력 지적 '프리랜드를 넘어라'

김혜성. 사진=LA 다저스

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[스포츠조선 강우진 기자]다음 시즌 LA 다저스에서 김혜성의 출전 기회가 늘어날 수 있다는 전망이 나온다. 유틸리티 토미 에드먼이 트레이드 카드로 사용될 수 있다는 소식이다.

다저스 비트는 29일(한국시각) '에드먼은 이번 오프시즌 슈퍼스타 영입을 위한 다저스의 핵심 트레이드 카드가 될 수 있다'며 '부상과 기복 있는 경기력으로 인해 다저스가 이번 오프시즌 트레이드를 고려할 가능성이 있다'고 보도했다.

에드먼은 지난 2024년 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) MVP를 수상한 선수다. 당시 에드먼은 6경기에서 타율 0.407, OPS 1.022를 기록했다. 에드먼은 같은해 월드시리즈(WS)에서도 뜨거운 타격감을 이어갔다. 2차전에서 좌완 투수 카를로스 로돈을 상대로 홈런을 터뜨리는 등 활약했으며 타율 0.294를 마크했다.

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가을야구에서 보여준 뛰어난 활약과 내야 여러 포지션을 소화할 수 있는 능력은 에드먼이 다저스와 다년 계약을 따내는 데 결정적인 역할을 했다. 에드먼의 다재다능함은 여전히 가치가 있지만, 부상과 기복은 그의 미래에 대한 의문을 제기한다. 2026시즌에는 부상의 여파로 경기력이 크게 하락했다. 에드먼은 84경기에서 타율 0.247, 8홈런, 42타점을 기록했다. 공격에서의 생산성이 크게 떨어진 것이다. 결국 미겔 로하스와 키케 에르난데스가 2루수 자리를 에드먼과 나눠 맡는 상황이 됐다.

다음 시즌에는 에르난데스가 다저스와 재계약하지 않을 가능성이 크다. 다저스는 로하스와도 작별했다. 로하스는 올해 NLCS 4차전이 끝난 뒤 은퇴를 발표했다. 여기서 에드먼까지 트레이드카드로 활용된다면 기회는 다저스의 한국인 유틸리티 김혜성에게 돌아가게 된다. 유일한 경쟁자는 알렉스 프리랜드다.

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매체는 '프리랜드가 첫 번째 대안이며, 그는 이미 2026시즌 개막전 로스터에 이름을 올렸다'며 '2027년에도 26인 로스터에 진입하기 위해 많은 출전 기회를 얻을 가능성이 크다'고 주장했다. 이어 '김혜성 역시 2027년 다저스 선수단에서 더욱 중요한 역할을 맡을 준비를 하고 있다'며 '그는 올해 대부분의 시간을 트리플A에서 보냈지만, 내년에는 메이저리그 로스터에 복귀해 더욱 큰 영향력을 발휘할 것으로 기대된다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com