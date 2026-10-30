"KIA 사적인 감정으로 붙겠다" KS 승부수 던졌다…삼성 '필패 카드' 페덱, 대반전 드라마 쓰나

25일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 삼성의 PO 1차전 경기가 열린다. 라팍 출근하는 PO 1차전 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.25/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "KIA에 사적인 감정으로 붙어야 한다고 생각한다."

삼성 라이온즈 에이스 크리스 페덱은 29일 광주에서 열린 KIA 타이거즈와 플레이오프 3차전에 앞서 빨리 마운드에 서고 싶은 마음을 숨기지 않았다. 그러려면 삼성이 3차전을 반드시 잡아야 했는데, 치열한 우중 혈투 끝에 6대4로 승리해 시리즈 2승1패 우위를 점했다.

박진만 삼성 감독은 4차전 선발투수로 페덱을 예고했다. 삼성은 현재 마무리투수 김재윤의 부상 이탈 여파로 원태인이 불펜으로 이동해 선발진에 구멍이 난 상태다. 사실상 페덱과 아리엘 후라도, 최원태 3명으로 버티고 있다.

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페덱은 지난 26일 1차전에 선발 등판해 4⅔이닝 5실점으로 부진해 패전을 떠안았는데, 투구 수는 94개에 이르렀다. 정규시즌이라면 사흘 휴식 후 등판은 고려하지 않겠지만, 사령탑은 승부수를 던졌다.

박 감독은 "정규시즌은 관리해 주면서 하지만, 포스트시즌은 단기전이다. 상황마다 우리 팀 안에 있는 전력을 다 쏟아서 후회 없는 경기를 해야 한다. 페덱에게 이야기했고, 본인이 흔쾌히 하겠다고 했다. 1차전이 아쉬워서 복수를 하고 싶다고 하더라. 몸 상태만 이상이 없다면, 충분히 잘할 것"이라고 이야기했다.

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페덱은 "인생은 짧지 않나. 최대한 지금 페이지에 머물지 않고 다음 페이지로 넘어가야 한다고 생각한다. 일단 경기가 끝나고 속상한 마음도 있었고, 실수하거나 잘 안 됐던 점들을 되돌아봤다. 그래도 플레이오프고 빨리 앞으로 나아가야 한다는 생각밖에 없었다. 일기처럼 쓰는 노트가 있는데, 거기에 생각을 정리하고 나니 지금은 괜찮다"며 1차전 패배는 이미 잊었다고 강조했다.

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KIA는 페덱이 단 한번도 넘어보지 못한 산이다. 정규시즌과 포스트시즌 통틀어 3경기에 등판해 3패만 떠안았다. 16⅔이닝, 평균자책점 6.48에 그칠 정도로 KIA 타선에 항상 어려움을 겪었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회 2사 후 2실점을 허용한 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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벌써 4번째 만남. 페덱과 KIA 타자들은 이미 서로의 장단점을 잘 파악하고 있다. 누가 더 적게 실수하느냐가 4차전 승패를 가를 전망이다. 다만 이번에는 KIA 타자들이 성급하게 달려들 가능성이 크다. 지면 탈락하는 경기라 공격적으로 나올 텐데, 페덱이 KIA 타자들의 이런 심리를 잘 이용한다면 오히려 쉽게 경기를 끝낼 수도 있다.

페덱은 "이제 KIA에 사적인 감정으로 붙어야 한다고 생각한다. 세 번 붙어서 다 졌기 때문에 내가 고쳐야 할 점들은 빨리 고쳐서 경기를 준비하는 게 최우선"이라고 강조했다.

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한국 가을야구 분위기에는 이제 적응했다.

페덱은 "현장 분위기가 미국 플레이오프와는 다르다고 생각한다. 홈팬들과 원정팬들 상관 없이 경기 때 큰 함성으로 응원하는 것에 감명받았다. 그렇게 응원해 주시니 선수들은 조금 더 좋은 에너지를 팬들로부터 받을 수 있다. 한국이 조금 더 열정적인 응원 소리를 들을 수 있는 게 미국과 차이"라고 밝혔다.

페덱은 이어 "압박감도 내겐 감사한 일이다. 중요한 경기에 나와서 팬분들이 응원해 주시니 나도 흥분된다. 압박감도 특권이라 생각하고, 내 이름을 연호할 때마다 조금 더 큰 에너지로 다가왔다. 팬들께 감사하다고 꼭 이야기하고 싶고, 광주에서 4차전까지 빨리 잡고 한국시리즈로 넘어가면 좋겠다"고 덧붙였다.

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KIA는 4차전 선발투수로 제임스 네일을 낙점했다. 네일도 페덱과 마찬가지로 사흘 휴식 등판인데, 1차전에서 헤드샷 퇴장을 당하는 바람에 4⅓이닝 57구밖에 던지지 않았다. 체력적으로는 페덱보다 우위고, 삼성 타자들이 헤드샷 퇴장 전까지 네일을 잘 공략하지 못하기도 했다. 삼성 타선이 얼마나 빨리 네일을 무너뜨리느냐도 'KIA전 필패 카드' 페덱의 이미지 반전에 필요한 중요한 요소다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com