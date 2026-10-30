"도영이에서 끝나겠구나 했다" 끝내기 상황에 등장한 슈퍼스타, 살 떨렸던 순간, 하이리턴의 시간이 올까[PO]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2루 도루를 시도했으나 태그아웃을 당한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]6-4로 앞선 9회말 2사 1루. 한준수가 볼넷으로 출루하는 순간, KIA 출신 삼성 2루수 류지혁은 대기타석 김도영을 보고야 말았다.

"준수가 포볼로 나가는데, 도영이가 있더라, 맞더라도 준수한테 맞고 끝내자 생각했는데 왜 하필 도영이냐 싶더라"며 순간 얼어붙었던 아찔했던 느낌을 설명했다.

그럴 만도 했다. 김도영은 시즌 막판부터 가을을 지배한 사나이였다.

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결정적인 순간, 어김 없이 홈런왕의 한방이 터졌다. 2사 1,2루. 김도영의 극적인 한방이면 역전 끝내기 홈런이었다. 오랫동안 야구한 선수들은 직감적으로 안다. 이 상황이 얼마나 위험할 수 있는지….

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 사토시. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

벤치도 위기를 느꼈다.

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김태훈을 내리고 사토시를 올렸다. 챔피언스필드에 긴장감이 극에 달하던 순간. 사토시가 초구에 몸쪽 낮은 140㎞ 포크볼을 뿌렸다. 딱 하나를 노리고 있던 김도영의 배트가 힘껏 돌았지만, 코스도 낮고 몸쪽으로 바짝 붙은 공이라 배트 아래 안쪽에 맞고 말았다. 3루수 땅볼 포스아웃. 단 1구만에 게임이 끝나는 순간이었다.

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초조하게 지켜보던 삼성 벤치와 수비수, 삼성 팬들 모두 가슴을 쓸어내린 순간이었다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 류지혁과 강민호가 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

만에 하나 김도영에게 역전 홈런을 맞았다면? 시리즈는 그대로 넘어갈 수 있었던 상황이었다.

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거꾸로 얘기하면 절체절명의 위기 속 가을야구 지배자 김도영을 잡아낸 건 삼성으로선 시리즈 전체 승기를 가져왔다고 느낄 만한 장면이었다.

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실제 삼성 박진만 감독은 "마지막 순간, 피해갈 수 있는 상황이 아니었다. 맞으면 할 수 없는 거였는데, 김도영을 잡았기 때문에 팀 전체 분위기 올라가지 않을까 싶다"라며 해피엔드를 직감했다.

류지혁도 "끝나도 도영이로 끝나겠거니 했다. 도영이 한테 맞아서 지든, 도영이를 잡아서 이기든, 둘 중 하나라고 생각했다. (도영이를 잡은 덕분에)분위기는 우리쪽으로 확실히 넘어온 것 같다"며 뿌듯해 했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com