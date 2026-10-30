"교체? 농담인줄..." 하다하다 '비밀무기'까지 속인다, 이러니 KIA 벤치가 헷갈리지[PO3]

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 원태인이 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]플레이오프 3차전, 삼성이 6-4로 앞선 7회말. 원태인이 2사를 잡은 직후 최일언 코치가 마운드로 향했다. 원태인은 그저 김도영 타석에 앞서 '주의사항'얼 전달하시려나 했다.

하지만 최 코치는 대뜸 교체를 이야기를 했다. 원태인의 얼굴에 당혹스러움이 스쳤다.

그럴 만도 했다. 이날 경기 직전 최일언 코치로부터 "오늘은 6회부터 끝까지 던지도록 준비하라"는 언질을 받았기 때문이었다.

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원태인 역시 9회까지 마운드를 지키겠다는 각오로 처음부터 힘 조절을 하다 6회 선두타자 나성범에게 동점 솔로포까지 허용했다. 후속타자들을 상대로 곧바로 정상궤도를 회복한 상황.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 투구를 마친 원태인이 아쉬워하며 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

하지만 벤치 판단과 상황이 급변했다.

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원태인은 "7회에 밸런스가 잡히길래 주자를 깔지 않고 도영이와 제대로 붙어보고 싶다는 마음으로 던지고 있었다"며 "분명 경기 전 끝까지 던진다고 했다. 코치님께서 장난치시는 줄 알고 의아한 표정을 지었다"며 당혹스러운 표정의 이유를 설명했다.

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예정에 없던 원태인 교체. 경기 중 박진만 감독의 전격적인 전략 수정이 있었다. 원태인 뒤에 이승민을 붙여 3차전을 잡고, 내친 김에 4차전 승부까지 내다본 '이중 포석'이었다.

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더그아웃으로 들어온 원태인에게 박 감독은 "오늘 맡은 역할을 너무 잘해줬다. 오늘만 있는 게 아니니 여기까지 하자"며 격려했다. '내일'에 대한 암시가 깔린 말이었다.

당혹감 속에서도 팀을 향한 토종에이스의 헌신은 빛났다.

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원태인은 "좀 빨리 내려올 줄 알았으면 6~7회 모든 힘을 다 쏟아부었을텐데 하는 아쉬움은 있다"면서도 "하지만 이겼으니 모든 게 다 해프닝이다. 감독님의 선택을 믿는다"며 웃어 보였다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 원태인이 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

이어 "오늘 저녁에 잘 자고, 내일 4차전 역시 컨디션을 잘 만들어 언제든 나갈 수 있도록 대기하겠다"며 연투 의지를 불태웠다.

'비밀무기' 마저 속을 만큼 매 순간마다 끊임 없이 변화를 주는 기민한 대처. 이 정도면 상대 벤치에서 수를 읽기는 쉽지 않다.

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결과적으로 이날 원태인을 33구 만에 멈춰 세운 덕에 삼성은 4차전 마무리가 가능한 최후의 보루 카드를 유지할 수 있게 됐다. 한 템포 빠른 삼성 벤치의 임기응변이 4차전 승부에 어떤 결과로 이어질지 원태인 등판 여부가 중요해졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com