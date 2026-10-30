요미우리 가을캠프 경비 인력 두 배 증원한다고? 2002년 우승 이끈 외야수 삼총사, 감독-수석-타격코치로 황금시대 다시 열 수 있나

마쓰이는 코치 경력 없이 선수 은퇴 후 15년 만에 감독으로 요미우리에 복귀했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

선수 시절 시미즈, 마쓰이, 다카하시. 사진캡처=산케이스포츠

사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

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선수 시절의 이름값으로는 최강 코칭스태프다. 요미우리 자이언츠를 2000년, 2002년 재팬시리즈 우승으로 이끈 '외야 트리오'가 지도자로 뭉쳤다. 중견수 마쓰이 히데키(52)가 감독, 우익수 다카하시 요시노부(51)가 수석코치, 좌익수 시미즈 다카유키(52)가 타격코치로 호흡을 맞춘다. 2000년대 초반 다카하시가 3번, 마쓰이가 4번, 시미즈가 1~2번을 맡았다. 마쓰이 감독 체제로 새 출발을 알린 요미우리가 주요 코칭스태프 조각을 마쳤다.

마쓰이는 요미우리에서 10년간 332홈런을 치고, 2003년 메이저리그에 도전했다. 빅리그에서 10시즌을 뛰고 2012년 탬파베이 레이스에서 선수 경력을 마감했다. 정식 코치 경력도 없이 현역 은퇴 후 15년 만에 사령탑에 올랐다. 검증된 지도력보다 지명도, 스타성을 고려한 선임이다. 요미우리 감독은 요미우리 4번 타자, 에이스 출신이 맡는다는 전통(?)이 이어졌다. 마쓰이는 뉴욕 양키스 단장 특별 어드바이저로 있으면서 수차례 요미우리 스프링캠프를 찾았다.

코치 경력이 없는 초보 감독을 감독 출신 수석코치가 보좌한다. 한 살 아래 후배인 다카하시는 요미우리 1지명 출신이다. 게이오대를 졸업하고 1998년 요미우리에 입단해 마쓰이와 5시즌을 함께 했다. 그는 2015년 선수 은퇴와 동시에 요미우리 감독이 됐다. 선수 경력을 이어가고 싶어 했으나 팀 사정 때문에 지도자로 전환했다. 다카하시 감독 시절 요미우리는 한 번도 정상을 밟지 못했다. 3년간 2위-4위-3위를 하고 지휘봉을 내려놨다.

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1996년 요미우리에 입단한 시미즈는 통산 1448안타를 기록했다. 다섯 차례 3할 타율을 올리고, 2002년엔 구단 기록인 191안타를 쳤다. 시미

사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

즈는 2011~2015년 요미우리 1,2군 타격코치를 지냈다. 한 살 아래 마쓰이가 사령탑에 오르면서 12년 만에 코치로 돌아왔다.

다카하시와 시미즈는 올 시즌 종료 후 요미우리를 떠난 이승엽과 현역 시절 주축 타자로 활약했다. 시미즈가 이승엽의 빈자리를 채운다. 마쓰이와 다카하시, 시미즈는 지난해 5월 니혼TV의 요미우리 중계를 함께 해설했다.

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일본의 한 스포츠전문 매체는 요미우리 구단이 가을캠프가 열리는 가와사키 자이언츠 구장 경비 인력을 증원한다고 보도했다. 지난해보다 두 배 이상인 20~30명 규모의 경비원과 스태프가 배치된다고 했다. '슈퍼스타' 출신 감독과 코치진을 향한 관심이 뜨겁다.

요미우리는 재팬시리즈 최다 우승팀이다. 1950년 양대 리그가 출범 후 22차례 정상에 섰다. 13번을 기록 중인 소프트뱅크 호크스, 세이브 라이온즈를 압도한다.

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그러나 2012년 니혼햄 파이터스를 꺾고 트로피를 들어 올린 후 조용하다. 세 차례 재팬시리즈에 올랐으나 세 번 모두 아쉬움을 삼켰다. 2013년 라쿠텐 이글스, 2019~2020년 소프트뱅크에 패했다. 2019~2020년엔 1승도 못하고 4연패를 당하는 굴욕을 당했다. 소프트뱅크는 올해까지 최근 10년간 6차례 우승했다.

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올 시즌 요미우리는 아베 신노스케 감독이 가족 문제로 시즌 중에 물러나는 등 우여곡절이 있었다. 감독 대행 체제로 한신 타이거즈와 센트

사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

럴리그 1위를 경쟁하다가 2위로 밀렸다. 클라이맥스시리즈 퍼스트 스테이지에서 3위 요코하마에 2연패를 당하고 조기 탈락했다.

요미우리가 팀 재건을 위해 시동을 걸었다. '황금 트리오'가 요미우리 황금 시대를 다시 열 수 있을까.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com